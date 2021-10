Vooral ons gedrag maakt de e-bike onveiliger

Ouderen hebben veel ongelukken met elektrische fietsen (de Verdieping, 28 september). Als sportfietser en gebruiker van een e-bike kan ik een paar oorzaken hiervan toevoegen.

Wat senioren parten speelt, is niet zozeer een verminderd reactievermogen, maar een afgenomen vermogen om verschillende dingen tegelijk te doen. Een paaltje ontwijken slokt de aandacht op, waardoor het lastiger wordt om evenwicht te bewaren en snelheid te behouden. Tijdens het balanceren langs ruwe fietspad-randen verliezen ouderen andere weggebruikers geregeld uit het oog. Op drukke punten gebeurt er te veel in te korte tijd om alles onder controle te houden.

Bij het balanceren speelt ook iets anders mee, waar ik nooit wat over lees. Om bij de pedalen ruimte te maken voor de middenmotor, de meest populaire positie van de aandrijving, zit de de trapas bij e-bikes doorgaans hoger dan bij gewone fietsen. Het zwaartepunt ligt daardoor hoger. Gecombineerd met de zware constructie die nodig is om alle krachten te kunnen weerstaan, maakt dat dat een e-bike minder goed stuurt en wiebeliger is. Vooral bij de lage snelheden die senioren aanwenden om alle problemen het hoofd te bieden. Ik zag veel ouderen vallen bij het ontwijken van een paaltje of het nemen van een scherpe bocht.

Wat ook niet helpt, is dat senioren vaak harder rijden dan hun verwerkingsvermogen toestaat. Ze lossen dat vaak op door midden op fietspaden te rijden, wat gevaarlijk is voor andere fietsers. Ook zijn de sturen van e-bikes breder geworden. Sturen die elkaar raken, veroorzaken algauw ernstige valpartijen.

Het afnemende verwerkingsvermogen van ouderen leidt tot schrikachtigheid en ongecontroleerde reacties. Jongeren, die zelf veel meer aankunnen, houden hiermee onvoldoende rekening. Racefietsers zouden alleen al om die reden niet rakelings langs een senior moeten rijden.

Het is ook aan te bevelen om het vele spookrijden op fietspaden tegen te gaan. Voor het balansprobleem helpt het om het zadel lager te zetten en in stuurtassen geen zware dingen te doen. Verder rijden veel e-bikers in een te lage versnelling, met weinig omwentelingen. Daardoor hebben ze minder evenwicht, en denken andere weggebruikers, met name autobestuurders, dat ze langzamer fietsen dan ze in feite doen.

Ergonomisch is er nog wel wat te verbeteren aan de e-bike. Maar laten we vooral meer rekening houden met elkaar.

Lees ook:

Het fietspad slibt dicht met steeds meer oudere en steeds snellere fietsers



De e-bike is een stuk populairder dan de rollator. Senioren zweren erbij, maar scoren hoog bij fietsongevallen. Hoe komt dat en hoe kan dat veiliger?