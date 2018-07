Vooral bij de VVD denken ze dat iedereen ondernemer wil zijn

Ritje van niks eigenlijk, één halte van het Centraal Station naar Noorderpark, maar voldoende om de sfeer te proeven. Wat vooral opviel was hoe banaal het meteen aanvoelde, reizen met die omstreden Noord-Zuidlijn. Al die jaren, al die miljarden, al die ophef – en uiteindelijk gewoon een ondergronds treintje dat je van A naar B brengt.

Na de overdracht van dochterlief dook ik weer de nieuwe metro in. Halte Rokin: kopje koffie en een krantje op een terras. Opnieuw de metro: halte De Pijp. Beetje snuffelen in boekhandel Het Martyrium, in het middagzonnetje twee Holtkamp-kroketten met frites nuttigen op het tegenovergelegen terras. Daarna heel ouderwets met tram 3 naar huis.

Ogenschijnlijk een luie maandag, maar ik was hard aan het werk. Schrijven voltrekt zich – bij déze schrijver, althans – slechts voor een klein deel achter het toetsenbord. Het is vooral: veel lezen, nadenken, aantekeningen maken. En dat kan prima op een terras of banjerend door de stad.

Voor mij is het een droom­bestaan: vrijheid, ruimte, onafhankelijkheid. En ik verdien er niet eens heel beroerd mee. Voor het honorarium dat ik voor deze column ontvang, moet een maaltijdkoerier van bezorgdienst Deliveroo tussen de veertig en de vijftig ritten uitvoeren. Met een geschat gemiddelde van tweeënhalve rit per uur kom je dan uit op minimaal zestien uur werken – plassen, eten, slapen en, o ja, pensioen niet meegerekend. Maar volgens Deliveroo zelf biedt het werk veel vrijheid!