Voor vetzucht en diabetes kiest de burger zelf, schuif het de industrie niet in de schoenen

De mensen werden honderd jaar geleden niet ouder dan gemiddeld 52 jaar, nu is dat 89, en in 2050 zal dat 110 jaar zijn. De kindersterfte is uitgebannen.

De supermarkten puilen uit, je kunt alles kiezen wat je wilt, van hypergezond en biologisch tot vet, zout en zoet. De voedselindustrie die jou wil vangen in haar ongezonde klauwen, is in geen velden of wegen te bekennen.

In mijn verbeelding lopen daar mijn ouders (uit 1910) en mijn boeren-buren (uit 1930), en die kijken hun ogen uit. Zij groeiden op met varkensvet, aardappelen en groene kool, ingemaakte peertjes en rabarber. Eens per maand, pas veel later eens per week, vlees.

Ik heb tussen het vretende publiek in het pretpark geen samenzweerders gezien die mensen sluw verhinderen om wortelen te eten

Dat mensen ziek worden van te veel zout, zoet en vet betekent niet dat deze succesindustrie niet deugt en dat zich een ramp voltrekt. Voor vetzucht, diabetes en tabak kiest de burger zelf. Ik heb tussen het vretende publiek in het pretpark (met mijn kleinkinderen) geen samenzweerders en verleiders gezien die de mensen sluw en gemeen verhinderen om wortelen en broccoli te eten.

Verontwaardigingsproza De wereld moet gevoed worden. De prognose voor 2050 staat op negen miljard mensen wereldwijd. Binnen de Club van Rome rekenen we op twee tot vier miljard (!), omdat de voedselproductie zal stagneren door klimaatverandering, bodemverlies en watertekort. De rol van de Nederlandse boeren zal daardoor drastisch veranderen, en het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid is er niet op voorbereid. Elders in de wereld gaat 50 procent van de primaire productie verloren. Naarmate de wereldbevolking groeit en het voedsel niet deze monden kan bereiken zullen we steeds meer maffiose handel zien ontstaan. Dat is niet het doodzieke systeem waar Van Kampen op doelt maar een logische consequentie van de schaarste. Dat supermarkten over de hele wereld niettemin vol liggen met voedsel is een enorme prestatie. Inderdaad, daaraan worden miljarden verdiend. Voedselactivisten die het perfide systeem willen veranderen doen er goed aan hun gemeenplaatsen en hun verontwaardigingsproza te vervangen door analyse en visie. Er dienen zich tal van problemen aan die een succesvolle wereldvoedselvoorziening in de weg staan.

