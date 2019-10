Voor veel mensen met kleur is Nederland helemaal niet zo tolerant

De hagedis die van de hoge Iroko-boom op de grond sprong, zei dat hij zichzelf zou prijzen als niemand anders dat deed. Dit citaat uit ‘Things Fall Apart’ van de Nigeriaanse schrijver Chinua Achebe toont aan dat wanneer je geen erkenning krijgt van anderen, je altijd jezelf kunt eren. Wellicht is dit ook een van de achterliggende motieven voor The Black Achievement Month.

Parallel aan de maand van de geschiedenis viert de zwarte gemeenschap The Black Achievement Month. De nadruk ligt niet op het verleden, maar op het heden en de toekomst. Bedoeld om licht te laten schijnen op ons ‘zwarte’ verleden waarbij de bijdragen van zwarte personen in de Nederlandse samenleving onder de aandacht worden gebracht van een breed publiek. Onder hen tref je wetenschappers, advocaten, kunstenaars, medici, theatermakers, artiesten, sporters en ondernemers. Deze professionals, vaak onzichtbaar voor Nederland, krijgen erkenning van een gemeenschap die hun gevecht en hun waarde kent. En wat smaakt beter dan erkenning van mensen die dicht bij je staan? Zoals journalist, schrijver en uitgever Marvin Hokstam van Afro Magazine het scherp verwoordde: “Oktober is het moment waarop de zwarte gemeenschap de extra mile gaat om haar bestaan, haar veerkracht, haar vasthoudendheid en haar eigen excellence te eren”. Als Nederland dat niet kan, dan doet de zwarte gemeenschap dit zelf.

Menig autochtone Nederlander zal zijn wenkbrauw optrekken over het feit dat mensen met kleur bij elkaar komen om onderlinge banden te verstevigen, nieuwe verhalen te vertellen en de volgende generatie te wijzen op het leggen van focus op hun toekomst in Nederland. Deze bijeenkomst had niet gehoeven wanneer wij als Nederland een gezamenlijk verhaal zouden vertellen. Een verhaal waar wij ons als kleurling ook in zouden herkennen. Kortom, in een ‘tolerant’ land als Nederland, waar we zeggen dat gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen is, had deze bijeenkomst niet gehoeven.

Je nek uitsteken betekent risico nemen

De waarheid is bitter. Voor veel mensen met kleur is Nederland helemaal niet zo tolerant en wordt het land gekenmerkt door polarisatie, discriminatie, racisme, vreemdelingenhaat en intolerantie. Juist daarom is het voor deze groep zo belangrijk om bij elkaar te komen om de excellente prestaties van zwarte vertegenwoordigers onder de aandacht te brengen.

Afgelopen dinsdagavond was de grootse afsluiting in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Het was net een Oscar-avond maar dan alleen voor zwarte acteurs. Ze werden in de schijnwerpers gezet, om hen te bedanken voor hun uitzonderlijke prestaties en om anderen met hun verhaal en zoektocht te inspireren. Een persoon die mij in het bijzonder opviel, was de 31 jarige Clarice Gargard die de prijs in de categorie Mens & Maatschappij won. Ze was blij met de erkenning maar zei erbij dat ze constant bedreigd wordt omdat ze zich ferm uitspreekt over machtsstructuren en racisme. Ik herken veel in haar verhaal. Je nek uitsteken betekent risico nemen. Want ontmanteling van de machtsstructuren die racisme produceren is als het betreden van een termietenrijk. Je wordt regelmatig gestoken en een prijs als deze is de koeling met ijs.

In de zaal zag ik jonge mensen, vol adoratie voor de helden op het podium. Een kroon draag je niet eeuwig; deze geef je door aan de nieuwe generatie. Zolang de mensen die vereerd worden maar niet vergeten zich eenmaal aan de top om te draaien en een handje te geven aan degenen die achter hen de ladder beklimmen. Zo maken we samen de nieuwe generatie succesvol. En wanneer dit lukt dan hoeft de hagedis nooit meer voor zichzelf te klappen.

Babah Tarawally is schrijver, columnist en programmamaker. Voor Trouw schrijft hij om de week over (verborgen) discriminatie en racisme, maar vooral over manieren om elkaar op dit thema te kunnen verstaan. Lees ze hier terug.