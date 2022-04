Voor te veel mensen heeft de samenleving de gedaante aangenomen van een samenzwering

Als oud-wethouder wist hij wel iets van de kloof tussen burger en bestuur, zei Rabin Baldewsingh zaterdag in Trouw, maar geconfronteerd met de diepte van de toeslagenaffaire zag hij iets groters, iets ernstigers. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme vreest dat Nederland afglijdt naar een low trust society, de internationale aanduiding voor landen waarin het huwelijk tussen volk en staat duurzaam is ontwricht. “Er is de facto helemaal géén vertrouwen meer in de overheid bij sommige mensen. Vertrouwen is één van de pilaren voor een gezonde democratie, als dat er niet is ligt dus ook de democratie onder vuur.”

Nog maar nauwelijks lagen zijn woorden op straat of daar volgde het nieuws dat het vertrouwen in Willem-Alexander en Máxima op een nieuw dieptepunt is beland en dat nog maar 56 procent van de Nederlanders vindt dat de monarchie moet blijven. Ik begrijp natuurlijk dat er lezers zullen zijn die tegenwerpen dat de monarchie niet of nauwelijks beschouwd kan worden als ingrediënt van een gezonde democratie, en ik deel dat bezwaar. Maar het gaat hier om het gebrek aan vertrouwen in die hele grote machine die als ‘overheid’ wordt aangeduid. Oftewel, in de ogen van menig burger, hullie.

Vanuit het perspectief van de gewone sterveling doen hullie wat ze willen, en misschien is dat ook wel zo. “Wij hebben het allemaal zwaar gehad met de coronaregels. Maar de koning denkt dat die voor hem niet gelden”, zei een van de ondervraagden in het Koningsdagonderzoek van EenVandaag. Dit is een sentiment dat niet alleen de koning betreft, en ook niet beperkt is tot de coronaregels. Soms zal het gaan om ordinaire kinnesinne, maar je hoeft alleen maar naar de positie van het bagagepersoneel bij de KLM te kijken om te begrijpen dat de maatschappij er vanuit het dal heel anders uitziet dan vanaf de top. Een salaris van 11,50 per uur, onzekere contracten, zware werktijden – dan ga je vanzelf wild staken. Op Schiphol beconcurreren afhandelingsbedrijven elkaar met lage lonen, het is ‘een marktplaats waar werkend arm worden centraal staat’, aldus een FNV’er tegen de NOS.

Ik heb in mijn nabijheid gezien wat dit betekent, ook in combinatie met het domweg ontbreken van betaalbare woonruimte; voor te veel mensen heeft de samenleving de gedaante aangenomen van een samenzwering. Dan treedt de disconnectie op waar Baldewsingh over sprak: geef je mensen de boodschap dat ze er niet bij horen, dan zullen ze afhaken, ook van de democratie. Er zijn nog steeds zes gemeenten, zo constateerde hij, die de zogeheten ‘Rotterdamwet’ hanteren. Daarmee kunnen mensen op grond van sociaal-economische criteria geweerd worden uit bepaalde wijken. Dat riekt niet alleen naar discriminatie, het is het gewoon. Strijdig met de grondrechten, wreed vanwege het woningtekort, maar wel de werkelijkheid in Nederland.

De peiling naar de (im)populariteit van het koningshuis genereerde nogal wat reacties in de sfeer van de complottheorieën, dat is tegenwoordig onvermijdelijk, erom lachen is misschien nog het beste. Maar laat de overheid nooit de schijn wekken dat het bestuur echt een complot is tegen de burger.