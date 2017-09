Voor paus Franciscus is vermenging en immigratie de oplossing voor Europa

Toch gaat de paus in zijn actieplan verder. Hij pleit voor een verregaand beleid van gezinshereniging inclusief ‘grootouders, broers, zussen en kleinkinderen’, dit zonder economische eisen te stellen. Hiermee treedt hij uit zijn functie van kerkleider en gaat hij op de stoel van bestuurder/politicus zitten door een ruimere immigratiepolitiek te bepleiten. Dit terwijl volgens deze lezer de ‘katholieke sociale leer stelt dat er geen absolute verplichting bestaat voor gastlanden’.

Lezer Coen van ’t Riet legt het accent op de volksverhuizing vanuit Europa naar Amerika vanaf de zestiende eeuw: hoe zat het met de veiligheid van indianen toen horden blanken naar Amerika migreerden om ‘geluk te zoeken’? Dit argument wordt door meerdere lezers gehanteerd. Specifiek als het om Argentinië gaat, het land van oorsprong van deze paus. Argentinië is een immigratieland geworden dat het meest ‘Europees’ is van heel Zuid-Amerika. Maar dit ontkende ik niet. Ik stel dat Argentinië geen achtertuin kent (Afrika, Midden-Oosten) met een ongekende bevolkingsexplosie en, jaar in jaar uit, voor opvang moet zorgen voor honderdduizenden migranten in opblaasbare boten.

Dat de Europese immigratie in zijn land bijna tot het verdwijnen van de inheemse bevolking heeft geleid, hoor je de paus niet zeggen

Eerlijk gezegd ben ik tijdens het schrijven met een grote bocht om dit aspect heen gelopen om geen misverstand te laten ontstaan. Tijdens de massale immigratie van Europeanen is de inheemse bevolking van Argentinië in het noorden van het land geconcentreerd. Vanaf 1870 werd er een campagne gelanceerd onder de naam ‘Verovering van de woestijn’. Dit resulteerde in de bijna-uitroeiing van de oorspronkelijke bevolking door geweld en ziekten waartegen Europeanen beter bestand waren. De inheemse bevolking maakt nu in Argentinië nog maar 1 procent uit van het totaal. Wie dit argument tegen massa-immigratie inbrengt, dreigt te worden beschuldigd van het criminaliseren van de huidige migranten. Of van het vergelijken van appels met peren.

Maar beseft de paus uit welke migrantenklei hij is getrokken? In een interviewboek dat volgende week in Frankrijk verschijnt zegt hij: ‘In Argentinië hebben we oorspronkelijke bewoners. De identiteit is die van een vermenging van volkeren. (...) en zo voel ik me ook.’

Dat de Europese immigratie in zijn land bijna tot het verdwijnen van de inheemse bevolking heeft geleid, hoor je hem niet zeggen. Maar Europeanen de les lezen, daar is deze paus erg goed in. In het zelfde boek: ‘Europa heeft Afrika uitgebuit (...) Europa is geen moeder meer maar een oma (met een zwak geboortecijfer) (...) Europa is momenteel bang. Ze sluit, sluit, sluit.’

Het moge duidelijk zijn: voor Franciscus is vermenging en (Afrikaanse) immigratie de oplossing voor Europa. In die zin is hij een immigrationist.

