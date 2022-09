Voor mij staat Gorbatsjovs historische grootheid vast, ondanks zijn tekortkomingen

Waar je staat hangt af van waar je zit, luidt de Engelse uitdrukking. Ofwel: je positie bepaalt je opinie. Hoeveel waarheid daarin schuilt, blijkt wel uit de reacties op de dood van Michaïl Gorbatsjov.

Ik zat begin jaren negentig als Oost-Europa-correspondent in Praag, en het leed voor mij geen twijfel dat ‘mijn’ landen alleen dankzij Gorbatsjov de kans hadden gekregen zich aan Moskou te ontworstelen. Toen communistische hardliners in augustus 1991 een coup tegen hem pleegden en hem vastzetten in zijn vakantieverblijf op de Krim, verzamelden angstige Tsjechen zich op het Wenceslasplein. “Het is gedaan”, zeiden ze. “De vrijheid is alweer afgelopen.” Ik zeg niet dat ze van Gorbatsjov hielden, maar ze wisten wel wat hij voor hen betekende.

In datzelfde jaar, enkele maanden eerder, had diezelfde Gorbatsjov nog tanks ingezet tegen Litouwse burgers, die in Vilnius de straat waren opgegaan om de onafhankelijkheid van hun land te verdedigen. Er vielen 14 doden en honderden gewonden. Wat Gorbatsjov Oost-Europa gunde, gunde hij Sovjet-republieken niet – met geweld probeerde hij hen binnenboord te houden. Nu hij dood is, bepaalt deze episode de Litouwse herinnering, en die is bitter.

Dit zijn nog maar twee van de tegenstellingen die de naam Gorbatsjov oproept – dat hij een knuffelbeer van het Westen werd (‘Gorby’) en in eigen land werd verguisd, was al jaren bekend, ook bij hemzelf. Maar voor mij staat zijn historische grootheid vast, ondanks zijn tekortkomingen. We willen onze helden zuiver hebben, maar dat zijn ze nooit. Misschien maar goed ook, anders zouden wij gewone stervelingen nog bleker bij hen afsteken.

Gorbatsjov was geen Andrej Sacharov, geen dissident, geen voorvechter van democratie, hij was het product van het apparaat van een totalitaire staat. Des te groter het wonder dat hij zich ontpopte als een machthebber die het goede zocht – al vond hij het niet altijd, zie Vilnius en eerder al Tbilisi. Maar hij blies hoop in de wereld, stak zijn hand uit naar het Westen, waarmee de Koude Oorlog tot een einde kwam, zette nucleaire ontwapening in werking en gooide zijn eigen samenleving open. Om vervolgens mee te moeten maken hoe de hoop langzaam maar zeker weer werd gedoofd. Toch blijft zijn erfenis dat het onverwachtse zomaar werkelijkheid kan worden.

Woensdagavond laat zag ik de prachtige documentaire Gorbatsjov. Hemel, opnieuw uitgezonden vanwege zijn overlijden. Een film vol melancholie, waarin de 89-jarige Michaïl Sergejevitsj wordt gevolgd in zijn eigen huis. Een eenzame man, achter een rollator schuifelend door een donkere woning, zonder illusies, maar met zijn trots. En met humor. “Waar treffen we elkaar als ik weer aan de macht ben?”, vraagt hij aan een oude kennis die hem belt. Aan de eettafel haalt hij herinneren op, en dan zingt hij een lied, over een rivier en drie wilgen, die hun hoofd buigen als in diepe rouw. “Want voor jou, lieve rivier, keert ooit de lente terug. Maar wat nooit weerom komt, is de jeugd, de jeugd keert nooit weerom.”

Zou Poetin ooit zo zingen? Ik denk het niet. Hij komt ook niet naar Gorbatsjovs begrafenis, liet hij gisteren weten. Hij heeft het te druk.