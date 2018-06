Voor lessen in burgerschap doet de vrijheid van onderwijs een stapje terug

Al sinds het begin van deze eeuw is de politiek bezig met de vraag hoe burgerschap in het onderwijs te voegen zonder de vrijheid van onderwijs aan te tasten. Lang is gedacht dat beide doelen heel wel tegelijkertijd konden worden gediend. Nu begint het er echter op te lijken dat minister Arie Slob van onderwijs zich erbij neerlegt dat, om kinderen de elementaire beginselen van Nederlands burgerschap bij te brengen, de onderwijsvrijheid een stapje terug moet doen.

Burgerschapslessen zijn Slob te vrijblijvend. In deze krant wees hij erop dat het kan voorkomen dat een school er in één cursusjaar welgeteld één les aan wijdt. Uit cijfers zou blijken dat het met kennis over de democratie in Nederlandse klassen vergeleken met andere Europese landen slecht is gesteld.

Dat juist iemand van de ChristenUnie het tijd vindt voor een ingreep is een teken aan de wand

Maar Slob zal niet toegeven dat de vrijheid van onderwijs hier in de weg zit. Zijn eigen partij, de ChristenUnie, verzette zich in het vorige decennium tegen voorschriften voor de lesinhoud over burgerschap. Die zouden de onderwijsvrijheid te zeer aantasten.

Ook nu zegt de bewindsman de onderwijsvrijheid te willen handhaven, maar het ziet ernaar uit dat hij er in zijn praktische beleid toch met meer ontspanning mee wil omgaan. Het ziet ernaar uit, want vooralsnog zijn de plannen van Slob behoorlijk vaag.

Hij wil de criteria aanscherpen waaraan de lessen moeten voldoen – en dus ook de eisen waaraan de kennis van leerlingen moet voldoen. Wat dat in de praktijk betekent en hoe die criteria er dan uitzien blijft onduidelijk.

Een goed oordeel over de plannen van de minister is daarom moeilijk te geven. Dat juist een politicus van de ChristenUnie het tijd vindt voor een ingreep is echter een teken aan de wand.

Als het de minister lukt om een aantal heldere criteria te ontwikkelen, is er grote winst geboekt

Nederland is een democratisch land met een keur aan klassieke grondrechten. De universaliteit van die rechten en het feit dat ze de Nederlandse samenleving tot fundament dienen zal door scholen moeten worden erkend, vrijheid van onderwijs of niet. Als het de minister lukt met dat uitgangspunt een aantal heldere criteria te ontwikkelen, waarmee de onderwijsinspectie ook verandering kan afdwingen, is er grote winst geboekt.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.