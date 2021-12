Voor het gokkende kabinet is te hopen dat er zwaar omikron-vriesweer op komst is

Wie de moeite nam afgelopen weekeinde om van buitenlandse zender naar buitenlandse dagbladen te surfen, kreeg een nogal verwrongen beeld van Nederland. Het zo liberale landje leek met de zwaarste lockdown van heel Europa naar een meer autoritair model te zijn overgestapt. Nooit zoveel speciale verslaggevers uit den vreemde gezien die in de halflege straten van het koninkrijk waren neergestreken. Wat het buitenland verbaasde, was dat de harde lockdown niet de consequentie was van slechte coronacijfers: die waren in Nederland juist aan het dalen. Rechtvaardigde de variant omikron wel deze ‘panica Hollandica’ vroeg het buitenland zich af?

Franse Tv-zender LCI noteerde dat de lockdown door Nederlanders als ‘een schande en een teleurstelling’ werd ervaren die ‘met nog vier dagen te gaan voor Kerstmis moeilijk is te aanvaarden’. De interviews van het passerende volk waren inderdaad niet mals. Of neem de Italiaanse krant La Repubblica die zijn verslaggever naar Nijmegen had gestuurd en winkelier Peter Bos naar zijn gemoedstoestand vroeg: “Ik ben kapot van deze gezondheidsmaatregelen, vooral omdat geen enkel ander land in Europa zo’n streng regime heeft als wij”.

De bevolking preventief opsluiten

In België dacht viroloog Marc Van Ranst de oorzaak van de Nederlandse strengheid te kennen: “In België hebben wij veertien ic-bedden per honderdduizend inwoners terwijl dat er in Nederland slechts zeven zijn. Daar moet je natuurlijk je beleid op afstemmen.” Nederland als de slechtste leerling van de EU-klas dat bovendien in paniek verkeert en zijn bevolking preventief opsluit?

Enigszins in de war besloot ik de persconferentie van zaterdag terug te kijken. Ik kreeg toen de indruk dat premier Rutte de hete aardappel van de lockdown vakkundig in de handen van de meegenomen Jaap van Dissel van het OMT had gelegd. Alsof het demissionaire kabinet opnieuw ontslag had genomen maar nu van zijn politieke verantwoordelijkheden.

Kerstopsluiting

Helaas was Van Dissel zo gevangen in zijn eigen deskundigheid dat hij moeilijk te volgen was. Ik liet zijn speech ook uitprinten maar hield van deze 1700 woorden een gevoel van willekeur over met als hoofdmotto: het kan vriezen en het kan dooien. En omdat, wie weet, het toch kan flink vriezen gaan we jullie alvast lockdownen in jullie warme huizen. Dat Mark Rutte vervolgens het woord terugnam met de formule ‘dank voor deze heldere uitleg’ maakte de zaak alleen maar ingewikkelder. Gelukkig las ik gisteren in de NRC dat ‘Van Dissel snel in wetenschappelijk jargon verviel dat voor een breed publiek lastig te begrijpen is’.

Wat toch wel duidelijk was, zowel uit de mond van Jaap van Dissel als van Hugo de Jonge, dat we met deze kerstopsluiting ‘vooral wat tijd kopen’. Kijk eens, dezelfde formule werd onlangs door medische deskundigen gebruikt om van de noodzaak nieuwe ic-bedden te maken af te zien. Want hier ‘koop je alleen wat tijd mee’. Of ook goed naar de gemoedstoestand van de bevolking is geluisterd, weet ik niet, maar voor het gokkende kabinet is te hopen dat er inderdaad zwaar omikron-vriesweer op komst is.

