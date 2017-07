Voor gelijke kansen moet de een zich nou eenmaal wat meer inspannen dan de ander

Iets dramatischer nog was het bericht in deze krant over een brandweervrouw die na jaren van trouwe dienst zakte voor de periodieke herkeuring daarvoor. Ze diende er een klacht over in en in de krant ontspon zich een kort debat over seksistische arbeidsvoorwaarden.

Wie niet in staat is de benodigde blusapparatuur een paar trappen omhoog te dragen, kan daar beter niet pas achter komen wanneer het huis al in brand staat

Dat iemand op latere leeftijd niet meer dezelfde lichamelijke vermogens heeft als in het begin van zijn carrière is niet zo vreemd. Zelfs James Bond is dat in de magnifieke film Skyfall overkomen. Dat hij in dat verhaal niettemin zijn karwei kon afmaken dankte hij aan zijn superheldenstatus die nu eenmaal niet altijd binnen de lijntjes kleurt. Maar de meesten van ons zijn geen superhelden en dan blijkt de werkelijkheid soms sterker dan wijzelf. Op die werkelijkheid zijn, als het goed is, de arbeidseisen afgesteld.

Wie niet in staat is de benodigde blusapparatuur een paar trappen omhoog te dragen, kan daar beter niet pas achter komen wanneer het huis al in brand staat. Wie als marinier niet hetzelfde sprintje kan trekken als de rest van de eenheid, komt in een gevechtssituatie in moeilijkheden – en de strijdmakkers trouwens ook. Tegenover aanvallende jihad-strijders kom je er dan niet door met een beroep op geslachtelijke gelijkheid te vragen of ook zij het wat rustiger aan kunnen doen.

Natuur versus moraal De natuur is niet rechtvaardig. Moraal is een uitvinding van mensen – en misschien in rudimentaire vorm van nog een paar hogere zoogdieren. Onwillekeurig komt die soms met de realiteit in aanvaring, ook in de samenleving. Wie dyslectisch is, staat in een hooggeletterde kenniseconomie bij voorbaat een beetje op afstand. Het onderwijs houdt daar sinds een aantal decennia rekening mee. Het gaat nu eenmaal om wat iemand weet van zijn vak, zegt men dan, en niet om de vraag of hij de d’s en t’s goed uit elkaar kan houden. Het hoge ideaal van gelijke kansen voor iedereen heeft meer en meer zijn heil gezocht bij een aanpassing van de be­oor­de­lings­ei­sen Ik weet niet of dyslectici daarmee een grote dienst bewezen wordt. Een voorbereiding op de samenleving is het onderwijs op deze manier in ieder geval niet. Want in de maatschappij mag de natuur dan een beetje getemd zijn, het gaat er nog altijd hard aan toe. En wie een brief of een artikel verstuurt vol taalfouten, staat zelfs bij de meest begripvolle werkgever of redacteur bij voorbaat in een raar daglicht. Het hoge ideaal van gelijke kansen voor iedereen heeft meer en meer zijn heil gezocht bij een aanpassing van de beoordelingseisen – waarna de sociale werkelijkheid alsnog (en in veel gevallen des te harder) toeslaat. Is dat eerlijk? Natuurlijk niet – maar zoals gezegd: de natuur of de samenleving is niet eerlijk. Aan dat eerste valt weinig te doen, het tweede kan misschien met vereende krachten (quota, aangepaste criteria) worden hervormd tot een walhalla van gelijke resultaten. Wat dan wel op het tweede plan raakt is de vakbekwaamheid, de feitelijke uitvoering van het werk – en ironisch genoeg óók de rechtvaardigheid zelf, want elke regeling schept nieuwe ongelijkheid. Of dat een goede ontwikkeling is, vraag ik me af. Ergens tussen die twee uitersten in moeten gelijkheid en ongelijkheid hun evenwicht zien te vinden Dat betekent niet dat je mensen met een achterstand of handicap maar moet laten aanmodderen. Weinigen willen terug naar een hardvochtige ‘samenleving als markt en strijd’, zoals Michel Houellebecq dat ooit noemde. Althans, zo lang het over de gelijke kansen van achterstallige groepen gaat. Want zodra het focus zich iets verbreedt, zien we hoe de kiezer juist steeds vatbaarder is geworden voor een liberalisme dat – hoe sociaal het zich soms ook voordoet – als motto blijft houden: God voor ons allen en de duivel hale de achtersten. Ergens tussen die twee uitersten in moeten gelijkheid en ongelijkheid hun evenwicht zien te vinden. Niet door het kunstmatig afdwingen van gelijke resultaten – wat in de praktijk net zoveel onrecht in het leven roept als het pretendeert te verhelpen. Maar door het scheppen van werkelijk gelijke kansen, waarvoor – zo oneerlijk is de werkelijkheid nu eenmaal – de één zich wat meer zal moeten inspannen dan de ander. Soms zullen bepaalde dingen dan onhaalbaar blijken en dat kan pijnlijk zijn. Ik weet er alles van. Een brandweerman is er – dat besef ik maar al te goed – aan mij niet verloren gegaan. Maar dat ik nooit meer het tennistoernooi van Wimbledon zal winnen, dat steekt.

