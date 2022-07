Voor (extreem)rechts komen de acties van de boeren als geroepen

Met een zucht van verlichting verwelkomde (extreem-)rechts de acties van de boeren. Poetin was sinds diens inval in Oekraïne even niet zo’n handig rolmodel. Zijn tijd zou wel weer komen als die oorlog eenmaal gewonnen was. De coronamaatregelen waren opgeheven, de strijd daartegen was mosterd na de maaltijd geworden.

Maar de boeren! Hoera voor de boeren! Als er één doel naadloos bij het nationale, etnisch homogene thuisgevoel past is het wel de zaak van de boeren, de bewerkers van óns land, de dragers van ónze cultuur, de erfgenamen van ónze strijd tegen welke vijand dan ook – het water, de stadsen, de luiheid, de elite.

Hollandser krijg je het niet: de bonte boerenzakdoek om de roodverbrande nek, de hooivork geheven in de hand, de klompen stevig in de zompige grond. Kerels zijn het, ook de vrouwen. Kijk maar naar de onverzettelijke Lientje. Hoewel, nee, ‘kerels’ moeten we ze niet noemen. In de middeleeuwen was het een scheldwoord voor de boeren. Zie het Kerelslied uit het Gruuthuuse handschrift. Boeren ‘kerels’ noemen is een belediging. Excuus!

Farmers Defence Force (FDF) staat in een lange traditie. Boerenopstanden kwamen vaak voor. En rechts houdt van traditie. Dus zowel de boeren als de opstand doen het hart van conservatief Nederland sneller kloppen. Dit zegt bijvoorbeeld een echt blond Hollands FvD-kaasmeisje (ik vertaal haar tweet even, want ze twittert als goede vaderlander graag in het Engels): “Als ik zie hoe dapper de Boeren in Nederland in opstand komen tegen de communistische agenda van de mondiale elites voel ik me apetrots dat ik Nederlandse ben.”

Rechtvaardige Reden

Het is duidelijk dat rechts eindelijk een Rechtvaardige Reden voor een Opstand heeft gevonden. Apetrots zijn ze. Ik moet wel wennen aan de gedachte dat een opstand ‘rechts’ kan zijn. Revoltes zijn meestal ‘links’: de armen tegen de rijken, de gewone man tegen de adel, de idealisten tegen de egoïsten. De laatste was die van Occupy, weet u nog wel? Lieve anarchisten in tentjes op het Beursplein in stil protest tegen het grote geld. Maar goed, nu gaat het dus om de ‘ongehoorden’ tegen de ‘gehoorden’. De afhakers tegen de politici.

Stil en lief is het protest bepaald niet te noemen. Luid en gewelddadig eerder. De Opstand wordt tot in de Tweede Kamer gepredikt. Hoor ik Gideon (veelzeggende bijbelse naam!) dreigen met geweld dan denk ik: aha! Montagnards, Robespierre, Guillotine! Puinhoop!

Nu we toch in Frankrijk zijn: instructief is ook het verhaal van de boerenopstand uit 1358, de Jacquerie. Was het toen de adel waartegen de boeren in opstand kwamen, nu is het een vergelijkbare stand: de ‘wereldwijde communistische elite’. Ik ben heel benieuwd wie dat zijn, behalve Kim Jong-un. Tegen beter weten in zoek ik altijd naar de logica in een wankel bouwwerk van halfgare ideeën.

Herauten van een nieuwe tijd

Toch snap ik het gevoel van de Gideonsbende wel. Wat is er mooier dan de jonge voorhoede te zijn, de herauten van een nieuwe tijd, in dit geval een nieuwe tijd waarin de oude tijd herleeft. Ze genieten nu al van de toekomst die hun gelijk zal geven. En daar hoort bij dat ze tegenstand krijgen, hoe meer hoe beter. Daar hoort bij dat ze vanuit hun morele gelijk iedere regel, iedere ratio en elk fatsoen aan hun laars kunnen lappen.

Alles voor de revolutie. Ik snap dat wel... tot op zekere hoogte. Ik zong vroeger ook de Internationale uit volle borst mee. ‘Sterft, gij oude vormen en gedachten/ Slaaf geboor’nen (oeps, moet nu toch wel slaafgemaakten zijn), ontwaakt! ontwaakt! /De wereld steunt op nieuwe krachten/ begeerte heeft ons aangeraakt/ Makkers! ten laatste male/ tot de strijd ons geschaard/ en de Internationale/ zal morgen heersen op Aard’.’ O nee, wacht even. ‘Internationale’ kan natuurlijk niet. Dat is weer die ‘communistische’ elite. De titel van een rechts strijdlied luidt ‘De Nationale’.

Hoe kan ik de jonge revolutionairen afbrengen van hun pad naar het radicale onheil? Praten, overtuigen. Informeren. Bereid zijn te twijfelen. Ik wil best. Maar zij zijn dat stadium al voorbij. Dan maar weer hopen op de nuchterheid die Nederlanders kenmerkt als puntje bij paaltje komt. Tegen beter weten in.