Voor een gezonder Nederland is een echte visie op de industrie nodig

We kunnen de industrie wel met kleine stapjes een beetje vergroenen, maar laten we hoger inzetten, schrijft Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, mede namens elf andere organisaties.

De Tweede Kamer spreekt woensdag met twee ministers over de verduurzaming van de industrie. Deze discussie gaat meteen over details: van routekaarten voor elektrificatie tot de waterstof-infrastructuur. Wij missen al tientallen jaren de discussie die daaraan vooraf moet gaan. In wat voor land willen we leven, waar liggen de echte prioriteiten, welke waarden vinden we het meest belangrijk? Na die discussie en keuzes kunnen we veel beter invullen welke industrie steun verdient en welke activiteiten steun kunnen krijgen. En welke niet.

Het zou goed zijn om een gezond en leefbaar land voorop te stellen. Gezondheid van mensen en natuur dienen zwaarder te wegen dan winst en aandeelhouderswaarde. Dat wil zeker niet zeggen dat er voor een gezonde industrie en bedrijfsleven geen plaats meer is. Integendeel. Maar we kunnen met veel meer ­verbeeldingskracht veel grotere en rigoureuzere stappen zetten, als we serieus gezondheid op één zetten en de focus gaan leggen op een circulaire economie als basis voor een gezonde industrie. Het roer moet om.

Alleen Tata Steel wordt expliciet besproken

Op de agenda woensdag staat slechts één industrie expliciet vermeld en dat is Tata Steel. Nu de grootste uitstoter van CO2, de grootste uitstoter van stikstof en de grootste uitstoter van kankerverwekkende en andere stoffen die de gezondheid ernstig schaden. Als je de fabriek nu zou willen bouwen, kreeg je nooit een vergunning. Na veel duwen door allerlei lokale groepen, FNV en de milieubeweging ligt er nu een ‘groen staalplan’. Maar dat levert de gezondheid van mens en natuur pas serieuze verbetering op rond 2030, als de helft van de meest vervuilende installaties daar dicht zou gaan.

Uit onderzoek van GGD Kennemerland blijkt dat omwonenden van de staalfabriek 25 tot 50 procent meer kans hebben op kanker, terwijl het RIVM heeft vastgesteld dat deze groep vaker last heeft van hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk als gevolg van de staalproductie. Kinderen groeien er niet veilig op

en ook zwangere vrouwen lopen in de IJmond meer risico’s dan elders. Dit is een acuut probleem dat een acute oplossing behoeft. Acht jaar wachten duurt te lang. De andere helft van de installaties staat pas ongeveer tien jaar later gepland voor sluiting. Dus tot 2040 leiden de mensen in de omgeving en ver daarbuiten onder de uitstoot van zeer schadelijke stoffen. En de natuur lijdt onder de deken van stikstof die mede door Tata wordt verspreid.

Stel dat je dat grote gebied ontwikkelt tot een woon- en werkgebied van de toekomst, met gezonde banen en tienduizenden extra huizen met schone lucht vlakbij zee. Is dat dan erg? We zetten er een kleinere staalfabriek neer, die producten maakt die horen bij een schone en circulaire economie. Er wordt dan veel meer staal gerecycled dan nu en de rest wordt gemaakt met groene elektriciteit van zee en waar nodig met groene waterstof.

Mooiste woonwijken van Nederland

Op het terrein kunnen ook de producten gemaakt worden met dit duurzame staal, zoals de stalen onderdelen voor windmolens op zee. We gaan dus veel minder slepen met halffabricaten. Deze nieuwe groene staalfabriek werkt samen met afnemers die om de hoek zitten en nieuwe banen genereren. Huizen maken we van hout en niet met beton en cement. Zo slaan ze CO2 op in plaats van uitstoot te veroorzaken. Je maakt ze in een fabriek en zet ze in een dag in elkaar. Dat kan nu al. Laten we er de mooiste woonwijken van het land van maken.

Schrijf een wedstrijd uit voor een ontwerp van het groene industrie­gebied van de toekomst, rondom echt groen en gezond staal. Daag alle denkers en doeners uit, vraag studententeams, maak het de inspirerende omgeving van de toekomst. Begin meteen.

Dit soort processen zouden we ook rondom de andere grote uitstoters moeten organiseren. In Europa is gesteld dat we vanaf 2035 alleen nog maar elektrische auto’s verkopen. We gaan dus stoppen met benzine en diesel. Dan kan op termijn dus de helft van de raffinaderijen stoppen.

Willen we in de toekomst nog plastics?

Laten we die dan ook uitfaseren en niet met miljarden verwennen. Willen we wel plastics houden? Hoe maken we die dan circulair? Welke industrieën moet je vlakbij elkaar zetten, zodat ze van elkaar kunnen profiteren: industriële symbiose.

Er zijn kortom meer dan voldoende ­oplossingen, maar het vereist een andere discussie in de Kamer en in de maatschappij. Niet met kleine stapjes hier en daar iets verbeteren, maar nu een grote, echte, nieuwe ­industriepolitiek bedenken en vormgeven.

Geen geld gooien naar zaken waarvan we weten dat ze niet bij de gezonde toekomst horen, wel investeren in de industrieën van morgen. Met gezondheid op de eerste plaats.

Ondertekening Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, schrijft mede namens de volgende personen en organisaties. Vera van Waardenburg - Dorpsraad Wijk aan Zee, Antoinette Verbrugge – Gezondheid op 1, Marc Janssen – Stichting Duinbehoud, Ellen Windemuth – Stichting IJMONDIG, Winnie de Wit – SOS Zaanstreek, Johan Vollenbroek – MOB, Andy Palmen - Greenpeace, Jan van de Venis – Ombudsman Toekomstige Generaties, Sanne Walvisch - FrisseWind.NU, Michel Scholte – True Price en Minister van de Nieuwe Economie, Valéry Bosch – Surfrider Foundation Netherlands.

