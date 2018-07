Voor de staat is een burger gewoon maar een burger

Het probleem van de identiteit van Israël is dan ook niet uniek, al speelt het in dat land om historische redenen een bijzondere rol. Het is in zekere zin ingebakken in de moderne opvatting van wat democratie, een staat en de burger is.

Want sinds de revoluties van het einde van de achttiende eeuw heeft de staat helemaal geen identiteit. Hij is een abstracte constructie op basis van een grondwet die allereerst bepaalt dat concrete verschillen tussen burgers er voor hem niet toe doen. Dat - maar ook alleen dat - is de betekenis van het beroemde artikel één van de Grondwet.

De burger is man noch vrouw, oud noch jong, van beneden noch van boven de grote rivieren

Nog iets scherper gezegd: voor de staat heeft de burger helemaal geen eigenschappen. Hij is man noch vrouw, oud noch jong, van beneden noch van boven de grote rivieren. Hij is alleen maar 'burger': een atoom in het bouwsel van de staat die zelf niets meer is dan de rechtsconstructie waardoor al die atomen bijeen worden gehouden.

Naar eigenheid bestookt In de werkelijkheid pakt dat vaak té abstract uit. De burger wil nu eenmaal geen Mann ohne Eigenschaften zijn. Dan gaan de abstracte citoyen en de concrete burgerman of -vrouw die hij of zij óók is al snel door elkaar lopen en raken tegelijkertijd de (abstracte) staat en de burgerlijke samenleving verward. En dan duurt het niet lang of artikel één wordt opgevat als een leefregel voor burgers onderling - ook al zou bij de strikte toepassing daarvan het maatschappelijk leven snel verkruimelen. Zoals de burger zichzelf wil zien als die-en-die, zo wil hij ook de staat graag zien als de verwezenlijking van een concrete natie. Niet als een abstract concept, maar als de uitdrukking van een min of meer samenhangend volk met een eigen identiteit, geschiedenis, taal, moraal etcetera. Israël is daarvan, als de staat van het Joodse volk, het duidelijkste voorbeeld. Maar in werkelijkheid wordt iedere democratie door zo'n verlangen naar eigenheid bestookt. Hoezeer dat kan wringen, bleek uit de discussies over de preambule van de beoogde Europese grondwet, een jaar of vijftien geleden. Heeft Europa een eigen ziel die daarin moet worden omschreven? Ja, zeiden sommigen: de EU is een vrucht van de joods-christelijke cultuur en geschiedenis. Nee, zeiden anderen, de EU is een neutrale politieke constructie die slechts steunt op de politieke wil van haar verzamelde (gezichtsloze) burgers. Maar in werkelijkheid wordt iedere democratie door zo'n verlangen naar eigenheid bestookt