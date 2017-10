Voor de robotarts hoeft u voorlopig niet bang te zijn

Oei, denk ik dan, als typische twintigste-eeuwer, dat kan haast niet goed gaan. Zo'n arm zwaait af en toe iets te ver door, loost zijn gloeiende metaaldruppel in de lucht en drie maanden later rijd ik met het volste vertrouwen regelrecht een ravijn in.

Ook in de geneeskunde worden routinematige bezigheden in toenemende mate overgenomen door computers. Er gebeurt op dit moment erg veel op het gebied van patroonherkenning in grote stapels gegevens. Computers worden steeds diepgaander geprogrammeerd om taken als autorijden, vliegtuig vliegen, Go spelen, schaken, en nu ook het beoordelen van scans, beter aan te kunnen dan de mens.

Als er één vak is waarin we de hele dag niks anders doen dan situaties inschatten aan de hand van een hele wolk gegevens dan is dat natuurlijk geneeskunde. Het is (voorlopig) niet het geval dat u bij het betreden van de spreekkamer van uw huisarts als volgt zult worden toegesproken vanaf een computerscherm: "U hoeft niet te gaan zitten, mevrouw Berends, ik heb het al gezien hoor, via de camera in de wachtkamer, u hebt een Parallelle Pipose, het recept is al doorgeseind naar de apotheek. Als u hard fietst kunt u op de drempel van uw woning de bezorger van de apotheek nog net op tijd begroeten".

Zo wordt het nog even niet. Omdat uw manier van binnenkomen, uw gelaatsuitdrukking, familiegeschiedenis, maatschappelijke status, recent bezoek aan Ethiopië, afkeer van gesealde plastic verpakkingen en woede over een foutparkeerder daarnet, niet allemaal in te voeren zijn in de computer.