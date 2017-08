Voor de pedelec is een aparte weg nodig

Sinds 1 juli is het echt afgelopen met snelle e-bikes (trapondersteuning tot 45km/h; bekend als speed pedelecs) op het fietspad. Ze heten nu officieel bromfiets. Weer een veiligheidsprobleem opgelost, want hoe geringer de snelheidsverschillen op eenzelfde baan, hoe beter.

Maar dat valt tegen. 'Speeders' klagen namelijk steen en been over de zo gevaarlijke rijbaan waartoe ze nu veroordeeld zijn, en over discriminatie ten opzichte van racefietsers, die vaak ook hard rijden en toch op het fietspad mogen blijven. Menig speeder geeft toe uit protest de wet te overtreden, dan wel zijn kostbare 45-e-bike om te toveren tot een gewone 25km/h-e-bike (door spiegels en kentekenplaat eraf te slopen). Zo krijgen we de elektrische brommers toch weer op het fietspad.

Als we zo gaan beginnen, zou ik met mijn motorfiets, die 200km/h rijdt, korter en wendbaarder is dan een bakfiets en smaller dan menig scooter, ook welkom zijn op het fietspad

Dat (snelle) elektrisch ondersteunde tweewielers zorgen voor minder autoverkeer - met alle milieu-, congestie- en gezondheidswinst van dien - is prima. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook maar overal moeten kunnen rijden. Misschien minder gerieflijk voor ze, maar waarom zou het gevaar voor een 45-e-biker op de rijbaan - waar 50 tot 60 km/h is toegestaan - groter zijn dan het gevaar dat zij vormen op het fietspad voor een gewone fietser?

Wel is het zo, dat in Nederland nog niet iedere automobilist beseft dat men nieuwe (op fietsen lijkende) verkeersdeelnemers op de rijbaan kan tegenkomen. Dat is vooral toe te schrijven aan gebrekkige overheidsvoorlichting richting automobilist.

Met het discriminatieargument heeft men wel een punt: racefietsers rijden inderdaad soms erg hard. Maar we moeten dat gevaar ook weer niet overdrijven, aangezien die veelal verkeersluwe tijden opzoeken, vaak in groepjes en met veel kabaal (waarschuwingsgeluiden) langs komen zwoegen en toch niet snel 45 km per uur behalen.

Dat speeders beloven op fietspaden niet te sjezen, snijdt natuurlijk geen hout. Wie snel kan, gaat (vaak) snel. En als we eenmaal zo gaan beginnen, zou ik met mijn motorfiets, die 200km/h rijdt, korter en wendbaarder is dan een bakfiets en smaller dan menig scooter, ook welkom zijn op het fietspad.

En binnenkort krijgen we de super-e-bikers. Vreemd dat een vervoermiddel dat 70km/h kan, überhaupt nog e-bike wordt genoemd. Dan ook maar op het fietspad? Zomaar de wet overtreden, wat de speeders op dit moment in groten getale doen, is natuurlijk uit den boze. Maar het legt wel een onderliggend probleem bloot: een groot gebrek aan snellere fietspaden.

Rijwielpad Daarom wordt het tijd voor een nieuwe categorie-indeling, waarbij we tegelijkertijd het concept 'fiets' helemaal loslaten. We krijgen dan allereerst het rijwielpad, bedoeld voor fietsers en (twee)wielers met - uitsluitend elektrische - ondersteuning tot 25km/h. Dus ook voor (elektrische) skateboards, steps, bakfietsen en Segways. Verbrandingsmotoren, zoals brommers en scooters, worden verboden. Op de nieuwe tussencategorie, de rijwielweg, mogen (twee)wielers met een maximale elektrische ondersteuning van 45 km/h. Ook hier geen brommers en scooters. De rijwielwegcategorie voorziet in de behoefte om snel de (binnen)steden te bereiken en moet dus voornamelijk buiten sterk bebouwde gebieden worden aangelegd. Dit netwerk kan dan vervolgens in de drukke stedelijke gebieden overgaan in het bestaande rijwielpadnetwerk, dat dan wel enigszins zal moeten worden aangepast aan de hogere snelheden (bijvoorbeeld minder stoplichten en minder scherpe bochten). Het huidige (brom-)fietspad ten slotte, dopen we om tot rijwielbaan. En voor wie toch harder wil, is er nog altijd de rijbaan. Lees ook: Ruim baan voor de supersnelle fiets helpt ook de trage trapper Of: Geef de fiets ruim baan

