In The Guardian stond vorige maand een stuk van de Brits-Bruneise filmmaakster en schrijfster Devika Ponnambalam over het meisje dat te zien is op Gauguins schilderij Manao ­Tupapau. Teha’amana heette ze en volgens een, overigens nogal onbetrouwbare, bron was ze pas dertien jaar toen ze Gauguin ontmoette. Hij deelde het bed met haar, ­zadelde haar op met syfilis en hij verliet haar.

Ze stierf kinderloos. Het werk van de kunstenaar, met zijn exploiterende en koloniserende blik, werd wereldberoemd.

Het is exemplarisch voor hoe er tegenwoordig naar kunst gekeken wordt. Ook musea werken zich in het zweet om elk personage dat op een schilderij te zien is, te identificeren en ‘een stem’ te geven, of in ieder geval de juiste benaming. Het gaat niet meer om de verbeelding, maar om de realiteit achter de verbeelding. Noem het postume slachtofferhulp.

Seksistische, exploiterende schoft

En voor de dode kunstenaar staat de ­postume rechtbank van de morele verontwaardiging klaar. Je ziet het ook in deze krant regelmatig voorbijkomen. Waarom is er in de grote Vermeer-tentoonstelling van het Rijksmuseum zo weinig aandacht voor de vrouwen in het leven van de kunstenaar? En bij Picasso, nu vijftig jaar dood: is het niet vreemd, al die belangstelling voor een seksistische, exploiterende schoft?

De ongezonde interesse in het privé-­leven van de kunstenaar is niet nieuw. De mate waarin wél, evenals de neiging dat ­privéleven door een brilletje van morele verontwaardiging te beschouwen.

Zo is de tijd waarin wij leven: identiteit is belangrijker dan artisticiteit. Wie ben je en wat mag je voor kunst maken over wie? Het is een manier van denken die alleen maar in achtergronden geïnteresseerd is en daarmee de nieuwsgierigheid naar het kunstwerk zelf volledig smoort.

Het lijkt wel alsof we niet meer begrijpen wat kunst is; dat kunst waarde in zichzelf heeft, los van de maker.

Hoe exploiterend zijn al die moraalridders

Het kunstwerk is van de kijker, de toeschouwer, de lezer, de luisteraar. We mogen er al onze interpretaties op loslaten, maar daarmee begeven we ons in een wereld van ambiguïteit; liever deinzen we terug naar onze ‘echte’ wereld, waarin we harde, eenduidige oordelen kunnen vellen.

En dat is zonde. Kunst bedient een verlangen dat verdergaat dan de actualiteit, verder dan de waan van de dag, verder dan het ­simpele voor of tegen van de willekeurige opinie, het links of rechts van de politiek, het goed of fout van de eenvoudige moraal.

En trouwens: hoe exploiterend zijn al die moraalridders zelf wel niet? Redders van de slachtoffers der schone kunsten! Mijn hoop en verwachting is dat we hun namen minder lang zullen onthouden dan die van de kunstenaars die zij misbruiken om hun ­morele zelfgenoegzaamheid te voeden.