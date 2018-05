Volgens mij is er geen mens die zich niet het apekooien van vroeger herinnert

Ik kan het gewoon niet, zei ze, ik ben te onhandig en als ze zeggen dat je snel opbouwt, met van die krachttrainingen of conditie of zo, dan gebeurt dat bij mij nooit. Sporten en ik zijn niet voor elkaar gemaakt.

Maar ze had een uitdaging aangereikt gekregen. Of ze niet wilde gaan racefietsen. Voor een goed doel, naar een mooi land. Dat wordt niks, zei ze. Mijn conditie is echt nul komma nul.

Nu moet u weten dat deze vriendin op dat moment elke dag wandelde. 's Ochtends en 's avonds. Vaak wel een uur per keer. Ze genoot van het buiten zijn, van de rust die het haar bracht, van de natuur. In de kou en in de regen: altijd ging zij naar buiten. Maar sporten, nee, dat deed ze niet. Vond ze zelf. Ik zei: denk je dat je van wandelen geen conditie krijgt? En als je van lopen houdt, let dan maar eens op wat er gebeurt als je eenmaal op de fiets stapt.

Fit in twintig minuten

Ik moest hieraan denken toen ik vorige week een filmpje zag, van een nieuwe sportschool die je in twintig minuten per week fit maakt. Want voor sporten heeft toch niemand tijd. En het is saai. Dan kun je het maar beter zo kort mogelijk doen. En gisteravond dacht ik weer aan mijn vriendin: ik hoorde een flard van 'Kwesties', een programma op Radio 1. Het ging over Internationale Anti-Dieet Dag. Dat was het gisteren blijkbaar. Een dag tégen diëten. Tégen de focus op het te dikke of perfect dunne lichaam, die tegenwoordig zo sterk is. En ook daar hoorde ik weer: sporten, dat moet. Het is goed voor je. Je wordt er fit van. Je valt er van af. Maar niemand leek het leuk te vinden, zelfs de fitgirls in de studio niet.

Ik hoor u denken: die De Vries heeft makkelijk praten. Zij sport zoveel, voor haar is het allemaal zo eenvoudig als wat. Misschien. Maar wat mij al jaren zo verbaast: ik vind sporten leuk. Terwijl, als het over sporten gaat, gaat het altijd over harder, sterker, meer, fitter. Hoe motiveer je dan iemand met overgewicht uit zijn luie stoel te komen? Die lat ligt toch veel te hoog? Terwijl: volgens mij is er geen mens die zich niet het apekooien van vroeger herinnert. Of het crossen met fietsjes door het bos. Léuk dat dat was. Toch? Ik durf te zweren dat u dat ook vond. En juist dat is sport voor mij.

Sterker: elke vorm van beweging vind ik sport. En ik weet zeker dat er voor iedereen een vorm van bewegen is die bij hem of haar past. Een tijd terug zag ik het programma 'Hoe word ik 100', met daarin hoofdpersonen met allerlei lichamelijke kwalen. Ze kregen een andere leefstijl aangeboden. Een man met diabetes type 2, hij voelde zijn voeten al bijna niet meer, werd mee uit wandelen genomen. Een paar keer per week. Echt geen hele einden hoor. Na een paar weken was hij van de insulinespuiten af. Hij voelde zijn voeten weer, en: hij vond het léuk. Terwijl ook hij bij sporten altijd aan ellendig zweten dacht.

Die vriendin? Ze is gaan fietsen, met haar wandelconditie kon ze dat met gemak. Al na haar eerste rondje zei ook zij: wauw. Ik wist niet dat sporten ook léuk kon zijn.

Marijn de Vries fietst u elke maandag door het sportweekend. Lees hier meer columns