Volgens deze Franse psychiater lijdt Poetin aan waanzinnige paranoia

Terugkijkend op het voorbije weekeinde, merkte ik dat er drie onderwerpen of evenementen waren die mijn aandacht kregen. Maar mag je in eenzelfde column drie onderwerpen behandelen? Bovendien: hoe moet je ze rangschikken? Deze laatste kwestie speelde maar kort; in de vroege ochtend viel gisteren op Oekraïense burgerdoelen een regen van bommen neer die vanuit de Russische Federatie waren afgeschoten. De zoveelste oorloogsmisdaad van Vladimir Vladimirovitsj Poetin.

Het was zondag dat ik in de Journal du dimanche een opiniebijdrage las van Daniel Zagury, ziekenhuispsychiater en deskundige van het Hof van Beroep te Parijs. Deze gerenommeerde deskundige in psychopathologie maakte een analyse op afstand van het geval Poetin. Volgens hem lijdt de sterke man van het Kremlin aan ‘waanzinnige paranoia’ (paranoïa délirante) door het contact met de werkelijkheid te verliezen, te tuimelen in manicheïsme en excessen zonder de minste openheid voor compromissen te tonen, en door zich ‘te laten overweldigen door de grofste haat en destructiviteit’. Volgens Zagury is de enige uitweg voor Poetin de vlucht naar voren waarin hij nu terecht is gekomen.

Zondvloed van vuur

Het is een sombere diagnose die geen sprankje licht toelaat en geen hoop geeft op een eventuele genezing of koersverandering. De conclusie van de psychiater is angstaanjagend: ‘Niets kan deze vlucht naar voren onderbreken, noch de interne waarneming, noch externe gebeurtenissen. Als men de moeite neemt om zich met dit paranoïde systeem te identificeren, is het denkbaar dat deze waanzinnige vlucht tot de Apocalyps leidt. Na hem, de zondvloed van vuur.’

Na deze constatering is ieder ander onderwerp een futiliteit. Toch vond ik het onderzoek dat het Financieele Dagblad (FD) in een artikel publiceerde een vermelding waard. Tientallen statushouders hebben tot verbazing van Utrechtse werkgevers ontslag genomen nadat ze deze zomer vanuit het asielzoekerscentrum in Utrecht waren doorgestroomd naar een woning. Een van die werkgevers probeerde zijn vijf werknemers tevergeefs op andere gedachten te brengen: ‘Het zijn stuk voor stuk leuke medewerkers. Ze integreerden goed. Doodzonde. Ik heb ze nog bij me geroepen, maar ze bleven ervan overtuigd beter af te zijn met een uitkering en een huis.’

Volgens het FD lijkt dat hoge aantal hebben te maken met het besluit van de gemeente Utrecht om afgelopen zomer vrijwel alle vrijgekomen sociale huurwoningen versneld te reserveren voor statushouders. Als sommige statushouders denken dat het verkrijgen van een huis stoppen met werken impliceert, dan moeten Utrechtse wethouders versneld op huisbezoek.

De ene verre moord is de andere niet

Weinig ruimte voor mijn derde onderwerp: de demonstratie zaterdag als steunbetuiging voor Iraanse demonstranten tegen het regime en de hoofddoekplicht. Ondanks de vele doden in dat land, onder wie minstens drie meisjes die door de zedenpolitie werden doodgeknuppeld, kwamen net duizend mensen op het Malieveld.

Dit terwijl grote advertenties in de kranten waren verschenen die opriepen tot demonstreren (ook ondertekend door Rabin Baldewsingh (!) die zich sterk maakt voor de politiehoofddoek). Twee jaar geleden protesteerden tienduizenden in verschillende Nederlandse steden (5000 mensen alleen in Amsterdam) tegen de moord op George Floyd in Amerika. De ene verre moord is kennelijk de andere niet.

