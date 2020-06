Volgens de demonstranten zijn 41 personen door de Nederlandse politie vermoord

Is er nog iets positiefs te melden over de demonstratie tegen politiegeweld op de Dam afgelopen maandag? Zeker: anders dan een dag later in Parijs, is de Nederlandse demonstratie volstrekt vreedzaam verlopen. Geen treffen met de politie, geen vandalisme en ook geen spoor van plunderingen. In Parijs kwamen 20.000 mensen bijeen om tegen politiegeweld te demonstreren. Het protest was wegens de coronapandemie verboden, maar de politie, bevreesd voor incidenten, keek toe. Het hielp niet. Urenlang gingen de meest radicale demonstranten tekeer en vielen ze de politie aan.

In mijn laatste column schreef ik dat ik meer moeite had met de voornaamste organisator van de demonstratie op de Dam, ‘Kick out Zwarte Piet’ (KoZ), dan met de vreedzame demonstranten. Luisterend maandagmiddag naar het Radio1-programma Nieuws en Co kon ik mijn oren niet geloven. Rond 17.20 uur schakelde de redactie naar de demonstratie op de Dam. Verslaggever Jeroen de Jager interviewde een van de drijvende krachten achter het protest, de activiste Naomie Pieter van KoZ. Toen de verslaggever vroeg of sinds de dood van Mitch Henriquez (het zwarte slachtoffer stierf in 2015 door een nekklem van een agent) meer gevallen van Nederlands politiegeweld bekend waren, antwoordde Pieter koeltjes: “Sinds 2016 tot aan vandaag zijn er 41 doden door de hand van de politie. En geen een veroordeeld.” De verbouwereerde journalist vroeg of ze schietincidenten bedoelde? Pieter: “Nee, vermoord!” De journalist vroeg of dit met racisme te maken had? Naomie Pieter: “Racistisch geweld zal daar onderdeel van zijn.”

Volgens de woordvoerster van de demonstratie zijn er dus in Nederland 41 personen de laatste vierenhalf jaar door de politie vermoord, en was een onbekend aantal van deze moorden door racisme gemotiveerd. Je hoofd gaat hiervan duizelen. Een politiecomplot waarbij de daders de gegevens onder de pet hebben gehouden? Een snel onderzoek bij de rijksrecherche leert dat doden door politiekogels als volgt zijn gekwantificeerd: 2016: vier doden, 2017: drie doden, 2018: drie doden, 2019: vier doden. Of enkele van die veertien doden door toedoen van racistische agenten aan hun einde zijn gekomen, moet nog worden vastgesteld. Maar ik sta open voor suggesties. Op sociale media riskeer je een ban als je fake news verspreidt, maar op de radio zijn woorden vluchtig.

Verder weet ik niet, zoals het Trouw-commentaar woensdag schreef, of de demonstratie op de Dam ‘terecht doorging’ en dat ‘een demonstratie soms doorgang moet vinden tegen andere belangen in, waaronder volksgezondheid’. Maar ik las wel tweets van artsen die daar woedend over zijn. Zoals die van huisarts Sigurd den Haan: “Ik ben flabbergasted. Hier mag ik de komende weken weer harder voor gaan werken als arts. Ik ben echt kapot verdrietig.”

Wel weet ik dat op zaterdag in Den Haag, onder mensen die tegen de lockdown demonstreerden, 38 arrestaties werden verricht omdat deze demonstratie het maximum aantal van 30 personen met 80 overschreed.

