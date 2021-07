Vol optimisme gingen we naar Verknipt Festival

Ook Daphne Vergeer kwam besmet terug van Verknipt festival. Achteraf was ze te optimistisch, en dat was het kabinet ook. Maar ga niet met de vinger wijzen, optimisme heb je ook nodig.

Overal was het in het nieuws: meer dan 1000 coronabesmettingen bij Verknipt Festival in Utrecht. Ik was daar ook, en ik ben één van deze besmettingen.

Mijn vriendengroep en ik snakten zo naar een uitstapje. We hadden wat te vieren; er waren een paar van ons afgestudeerd (onder wie ik), voor een paar waren de tentamens voorbij, een paar vrienden hadden stages gehaald of een nieuwe baan.

We zijn weerbaar gebleven in het afgelopen anderhalf jaar. Thuis studeren is niet ideaal, je mist de collegezalen en het sociaal contact. Nieuwe vrienden maken en mensen leren kennen, daar draait het studentenleven eigenlijk om. De flexibiliteit die je ervaart en de ervaringen die je opdoet, dat is studeren. Maar de ervaringen bleven helaas uit door corona.

Het beste ervan gemaakt

Ik ben een optimist. Ook zonder veel mogelijkheden heb ik geprobeerd het beste te maken van deze tijd. Mijn vrienden ook. Geen enkele student om mij heen heeft de handdoek in de ring gegooid. Diploma’s, banen, stages, alles is gewoon wél gelukt.

De besmettingen gingen omlaag. Er kwamen versoepelingen, QR-codes en sneltesten werden ingesteld om naar evenementen te kunnen. Als optimistische studenten (en inmiddels ook wat ex-studenten) zagen wij geen enkel gevaar.

Met de trein vanuit Groningen naar Utrecht, en iedereen had er zo’n zin in. En daar stonden we op zaterdag 3 juli bij de Strijkviertelplas. Allemaal netjes getest of gevaccineerd. We hebben een geweldige dag gehad, en ondanks de regen hing er een onwijs goede sfeer. Wij waren eindelijk weer uit onze bubbel.

Iedereen te optimistisch

Achteraf gezien waren wij misschien te optimistisch. Niet alleen wij jongeren, ook de regering. Maar zeg nou zelf, wie was er niet optimistisch over de mogelijkheden van deze zomer, nu er al zoveel mensen gevaccineerd zijn?

Waar ik persoonlijk slecht tegen kan is het wijzen met het vingertje achteraf. De organisatie van Verknipt krijgt shit over zich heen. Nou Verknipt, jullie hebben alles gedaan wat jullie konden, netjes met tijdslot gewerkt bij binnenkomst en QR-codes nauwkeurig gecheckt. De regering krijgt shit over zich heen. Misschien iets te optimistisch geweest, maar er waren goede redenen voor versoepelingen. En bezoekers van Verknipt krijgen shit over zich heen. Maar: het mocht weer, het kon weer en niemand zag er gevaar in.

Anderhalve week later, nu alle vrienden weer uit quarantaine zijn, zijn we weer samengekomen. Achteraf gezien, als we dit hadden geweten, waren we niet gegaan. Maar ja, optimisme. En dat hebben we nog nodig om gezamenlijk deze coronacrisis de kop in te drukken.

