Voetbalgeweld als uitlaatklep

We zijn ‘gedesocialiseerd’. Zo reageerde een deskundige op de aanhoudende reeks incidenten in en rond voetbalstadions. Gedesocialiseerd – zeg maar: niet meer gewend aan normale omgangsvormen – zou een gevolg zijn van de coronatijd, waardoor iedereen nu ‘een uitlaatklep zoekt’, aldus de voetbalbond KNVB. Wat betekent dat supporters bekers bier en urine naar spelers van de tegenstander gooien, soms hardere objecten als aanstekers of afgebroken stoeltjes, vuurwerk afsteken en racistische en homofobe beledigingen schreeuwen. En er buiten het stadion geen been in zien de politie frontaal aan te vallen, zoals vorig weekeinde gebeurde na afloop van de regionale derby NEC-Vitesse.

Enkele dagen later werden bestuursleden van de Duitse ploeg Union Berlin aangevallen op een terras in Rotterdam, waar hun ploeg tegen Feyenoord zou spelen. De pakweg twintig à dertig zwartgeklede aanvallers waren deels gemaskerd en bekogelden de Duitsers met stoelen, glaswerk en asbakken. Eén persoon raakte gewond aan het hoofd, de Duitse delegatie moest onder politiebegeleiding terug naar het hotel. Een dag later bleken tientallen Duitse supporters zelf boksbeugels, pepperspray, verzwaarde handschoenen en bivakmutsen bij zich te hebben.

Dat mag je inderdaad ‘gedesocialiseerd’ noemen, maar ook ‘georganiseerd grof geweld’. Door een relatief beperkte groep supporters misschien, maar wel uit naam van de club waarvan ze zeggen fan te zijn. Waardoor de vraag rijst of je ze individueel moet achterhalen of straffen, of uiteindelijk toch de club mede de gevolgen moet laten dragen.

De Nijmeegse burgemeester Bruls is er in ieder geval klaar mee. Als betrapte geweldplegers (honderdtallen deden mee, volgens hem) niet een levenslang verbod op stadionbezoek krijgen, dan trekt hij de speelvergunning van de club NEC in, zo dreigde hij. De harde taal zou volgens sommigen dan weer ‘olie op het vuur’ zijn.

Maar gezien het patroon is er alle reden de harde taal te uiten. Feyenoord alleen heeft dit jaar al vier boetes gekregen van de Uefa voor misstanden rondom voetbalwedstrijden. Er zijn al 300 stadionverboden uitgevaardigd, terwijl het er gemiddeld 600 zijn in een jaar. Ook worden journalisten bedreigd die verslag doen; Omroep Gelderland werkt daarom alleen nog binnen het NEC-stadion.

De goeden mogen niet lijden onder de kwaden, is de mantra. Maar dat is niet houdbaar als het zo doorgaat. Het punt is bereikt dat wedstrijden moeten worden stilgelegd of gestaakt, clubs puntenaftrek krijgen, uitsupporters moeten worden geweerd of wedstrijden zelfs helemaal zonder publiek moeten worden gespeeld. Want deze desocialisatie doet je terugverlangen, hoe bizar ook, naar de rust van de stadions in de coronaperiode zelf.