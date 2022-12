We wisten natuurlijk dat de lichten van een magische winterse week gedoemd waren te doven. Maar binnen 12 uur voelde de cesuur uiterst pijnlijk aan. Gisterochtend stapten we uit de schilderijen van Hendrick Avercamp met hun schaatsvolk en witte taferelen uit de zeventiende eeuw om in de grauwheid van de heruitgevonden herfst van 2022 te tuimelen. Alsof die breuk door de airco’s van Qatar onze richting uit was geblazen. Na die zinderende WK-finale tussen kampioen Argentinië en Frankrijk (3-3) was de magie uitgewerkt en de zure motregen ons lot.

Terwijl ik zondag keek naar een glunderende emir van Qatar in het Lusail-stadion dat een kroon van vuurwerk kreeg, wist ik gelijk wie het WK had gewonnen. Ondanks de talrijke doden tijdens de bouwwerkzaamheden, de homofobie en beperkingen voor vrouwen, de corruptie van het Europarlement door Qatar en de roep om boycot, kneep de emir tevreden in zijn handen met een doldrieste Franse president Macron aan zijn zijde. Voetbal speel je met z’n elven en aan het einde wint niet Duitsland, maar de illusie en de kortstondige droom. Voetbal, zeker na een legendarische finale, heeft religie allang vervangen als ‘het opium van het volk’ van Karl Marx. In Nederland, ondanks de roep om een kijkboycot, keken zondag 4,4 miljoen mensen naar de finale. 1,4 miljoen meer dan vier jaar geleden in Rusland.

Een bezeten president op het veld

In Frankrijk werd gisteren niet zozeer over het (terechte) verlies van ‘les bleus’ gesproken, maar over de bijna hysterische agitatie van de president tijdens en na de wedstrijd. Als een bezetene dook hij na het laatste fluitsignaal op het veld op om die arme Mbappé met zijn knuffels en verstikkende omhelzingen in beslag te nemen. De sterspeler, die zijn teleurstelling amper was begonnen te verwerken, keurde zijn opdringerige president geen blik waardig. Later verscheen Macron ook nog in de Franse kleedkamer, met eigen cameradienst, om een langdurige aaneenschakeling van clichés (eer, trots, enzovoort) op die verslagenen (je zag de spelers denken, ‘ga weg man!’) af te vuren. Hij besloot zijn gênante show, als in een politieke meeting, met een misplaatste ‘Vive la République, vive la France!’ Ouest-France, het grootste Franse dagblad, schreef gisteren: ‘Door zijn verlangen om te bestaan, om zich op te dringen, om in de schijnwerpers te staan, nodigde de president zichzelf uit in een plaats, in een rol, die zijn functie niet toeliet.’

Zondag, na tal van wissels, stond aan het einde van de wedstrijd een geheel zwarte Franse ploeg op het veld. Op de blanke keeper Lloris na. Je kunt hier een vorm van inclusiviteit zien of juist een gebrek aan diversiteit. Maar toen die blanke keeper geen enkele strafschopp wist tegen te houden, werd hij op sociale media onder racistische drek bedolven: ‘Hij is een verrader het is duidelijk dat hij de blanke Argentijnen wilde laten winnen, hij was de enige blanke in het team.’ ‘Lloris witte supremacist.’ ‘Hij heeft 3 goals tegen gekregen, jij blanke klootzak!’ ‘Door die enige blanke in het team heeft Frankrijk verloren.’ ‘Lloris, vuile blanke!’ (sale blanc). Wie zei ook alweer dat anti-blank racisme niet bestond? Dit deed denken aan de laatste EK-finale, toen drie Engelse zwarte spelers een strafschop misten en dezelfde bagger over zich heen kregen. Opium kan ook ontmenselijken.

