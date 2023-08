Voetbal is geen volkssport meer

Je hoort het vaker: voetbal is volkssport nummer één. Op het eerste gezicht lijkt dat inderdaad zo. Toen ik jong was zat ik op judo, tennis en basketbal, maar toch heb ik verreweg de meeste uren gevoetbald. Jarenlang was buitenspelen simpelweg synoniem aan voetballen, en dat is voor heel veel kinderen vandaag nog steeds zo. Het maakt niet uit waar je bent geboren of hoe rijk je ouders zijn, een bal en een trapveldje zijn zo gevonden.

Maar als je naar het professionele voetbal kijkt, zie je dat het helemaal geen volkssport meer is. De sport is niet van de mensen. Een blik op de transfermarkt leert dat de topclubs waar ik in mijn jeugd tegenop keek veelal in handen zijn van miljardairs: Manchester United wordt gerund door de Amerikaanse familie Glazer, Manchester City is van sjeik Mansour uit Abu Dhabi. Topvoetballers toucheren absurde salarissen, en kunnen de verleiding van nog grotere bedragen zelden weerstaan. Voetbal is een lucratieve industrie in het bezit van een mondiale elite.

Natuurlijk maken in de stadions niet de miljardairs maar de supporters de dienst uit. Maar op de tribunes is de volkssport al helemaal ver te zoeken. Een voetbalstadion is al lang geen plek meer waar al het volk welkom is. Integendeel: hooligans bepalen wie welkom is. Sommige voetballers zijn niet welkom omdat ze zwart zijn, en krijgen wedstrijd na wedstrijd racistische leuzen en apengeluiden naar hun hoofd geslingerd. Sommige fans zijn niet welkom omdat ze van de verkeerde club zijn, en worden in elkaar getimmerd. Zelfs international Wesley Sneijder was onlangs bij Ajax niet welkom, omdat hij een filmpje had opgenomen waarin hij rijdend langs de Johan Cruijff Arena “Utereg mijn stadsie” zong. Ex-collega Rafael van der Vaart adviseerde Sneijder om zijn excuses aan te bieden. Sneijder ging deemoedig met de harde kern in gesprek, en werd weer in genade aangenomen.

Bij FC Groningen is de macht van hooligans zo uit de hand gelopen dat bedreiging daar de klok slaat. Uit angst voor represailles kijken bewakers weg als vuurwerk het stadion wordt binnengebracht, en politieagenten worden in hun vrije tijd opgezocht en geïntimideerd.

Voetbal is een sport gedomineerd door miljardairs en hooligans, die er een decadente en onverdraagzame bezigheid van maken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de moeizame, dikwijls non-existente acceptatie van de lhbti+-gemeenschap. Dat deel van het volk mag ook niet echt meedoen.

Voetbal kan je geen volkssport meer noemen. Tenminste: wat de mannen betreft. Bij de Nederlandse vrouwen kunnen spelers openlijk homoseksueel zijn, worden er nog geen idiote salarissen uitgedeeld en zitten er vooral uitgelaten families op de stoeltjes. De leeuwinnen zijn helden die je nog zorgeloos kan bewonderen, en die de jongens en meisjes op al die trapveldjes met recht mogen inspireren. Geniet er maar van aanstaande vrijdag.

Filosoof en schrijver Jurriën Hamer vervangt Sylvain Ephimenco, die met vakantie is.