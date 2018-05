Voetbal, dat prachtige spel, is niet in lijnen te vangen

Dat WK was ongedacht mooi en dat EK zal altijd onderschat zijn in de annalen van de nationale voetbalhistorie. Dick Advocaat haalde hoe dan ook de halve finale met de generatie waarmee Van Gaal niets meer had gekund.

Veertien jaar later kon Advocaat Sparta natuurlijk niet beter laten voetballen dan de ontslagen Alex Pastoor, zo is het ook weer. Nu kan hij, vanaf dag één door spijt overmand, al weken in de spelonken van ons voetbal alleen nog maar hopen en bidden.

Ik neem slechts flarden voetbalnieuws tot me. Trainer Pepijn Lijnders ontslagen bij NEC, na een half jaar al. Tja, weerloos slachtoffer van zijn waanbeelden.

Hij was bij Liverpool assistent van Jürgen Klopp. Nederlandse verslaggevers konden terugkomen met verhalen die suggereerden dat hij er heel wat in de melk te brokkelen had. Wat zou Klopp zonder hem moeten? Nou, die staat straks in de finale van de Champions League.

De dertiger Lijnders behoort tot een stroming die het voetbal is gaan theoretiseren

De dertiger Lijnders behoort tot een stroming die het voetbal is gaan theoretiseren, met de illusie dat het prachtige spel met de onvoorspelbare bal in systemen, tactieken of lijnen is te vangen. In een filmpje van zijn eerste training bij NEC, hier nog aangehaald, lag de mislukking besloten. De trainer, in verschijning nauwelijks meer dan een jongen, liep van hot naar haar: zo moesten zijn spelers ook lopen, om de tegenstander te misleiden.

Als hij zo al bij Liverpool heeft gelopen, zou de ervaren middenvelder James Milner, om er maar één te noemen, dan echt niet soms de richting hebben gekozen die hem zelf maar de beste leek?