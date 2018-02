Voert u actie voor kraanwater bij het diner?

'Kraantjeswater' heet het in België. Daar is de afkeer van water uit de kraan groter dan in Nederland. Waar de Nederlander gemiddeld 24 liter mineraalwater per jaar drinkt, gebruikt de Belg jaarlijks maar liefst 115 liter. In Frankrijk is dat 83 liter.

Ooit gold het als een prettige luxe om bij het uit eten gaan zo'n fles met een exotisch aandoend merk water te bestellen. Dat is gekanteld. Wat eerst voelde als onschuldige luxe, draagt nu het beeld van onnodige verspilling, ja zelfs van een aantasting van het milieu. Het lukt niet meer, zonder schuldgevoel te genieten van een diner buitenshuis met in het glas mineraalwater uit Italië, Spanje, Frankrijk of België. En bovendien wekt de prijs irritatie. Dat vanzelfsprekende van een fles gebotteld water op tafel, is eraf. Een karaf koel kraanwater, vers getapt, juist dat zou de standaard moeten zijn. Maar dat is het niet.

Landen verschillen

Kraanwater was zo'n dertig jaar geleden inderdaad in ook menig Europees land van te slechte kwaliteit om zomaar te drinken. Er was dan ook een goede reden om in Italië, Spanje of Frankrijk uitsluitend water uit een fles te nemen. In Nederland was het water in die tijd dan wel drinkbaar zonder gezondheidsrisico, maar de smaak was in sommige regio's abominabel.

Smaak speelt nu geen rol meer, het is meer een ingebakken idee dat fleswater gezonder is dan kraanwater. Hoeveel verspillen we niet door water in flessen te doen, die te vervoeren naar een ander land, en daar dan te verkopen voor meer dan het tienvoudige van de prijs van water dat een even goede kwaliteit heeft?

Wie uit eten gaat en zonder daarom te vragen een fles kraanwater op tafel wil zien, hoeft niet te rekenen op steun uit Brussel, hoogstens op sympathie. De Europese Commissie besloot begin deze maand dat een verplichting voor restauranthouders om standaard een fles gratis kraanwater op tafel te zetten, een stap te ver is. Dit is een zaak die landen zelf moeten regelen, bijvoorbeeld door deze praktijk 'aan te moedigen', meent Brussel.

Dat besluit geeft alle ruimte aan ons burgers om wanneer we uit eten gaan, een kleine daad te stellen. Een daad met grote gevolgen wanneer we dat consequent aanpakken. "Graag een fles kraanwater. Ik ben best bereid daar een euro voor te betalen hoor."

Wat zijn uw ervaringen met kraanwater in restaurants?

Stuur uw reactie van circa 150 woorden uiterlijk dinsdag 12 uur naar lezers@trouw.nl, voorzien van naam en adres. Een keuze uit de antwoorden verschijnt woensdag.

Monic Slingerland is chef opinie van Trouw. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op dinsdag verschijnt een selectie van de antwoorden. Hier vindt u ze.