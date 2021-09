Voer de suikertaks nu gewoon in

De zorg wordt duur, heel duur. Wie het rapport leest dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vorige week publiceerde, zal ongerust worden. Als het beleid niet rigoureus verandert, betalen alle Nederlanders samen over veertig jaar drie keer zoveel aan zorg als nu. Nederland is een rijk land, maar ergens stuiten we op een grens.

Vergrijzing is één factor, we leven met zijn allen langer en we leggen als we ouder worden een groter beslag op de zorg. Ook kunnen we steeds meer op medisch vlak, wat uiteraard heel fijn is voor het individu, maar ook kostbaar als je alle behandelingen bij elkaar optelt. Daarnaast is ons leefpatroon een factor: we leven ongezonder en bewegen al met al te weinig. Van de volwassenen is dan ook de helft te zwaar (van wie bijna een derde obees) en van de kinderen is een op de acht te zwaar (van wie een kwart obees). Dat is zorgelijk, omdat overgewicht ziektes en klachten veroorzaakt dan wel het verloop ervan ernstiger maakt. Iets dat corona weer zeer zichtbaar maakte.

Zonder echt harde maatregelen komen we niet vooruit

Vergrijzing en medische vooruitgang zullen doorgaan, en soms tot lastige keuzes dwingen. Maar winst valt vooral te boeken door preventiebeleid, oftewel ervoor zorgen dat we ons leefpatroon veranderen. Tot nu toe was het beleid vooral om met convenanten de industrie en winkelbranche te stimuleren voeding gezonder te maken en gezondere producten beter uit te venten. Maar zonder echt harde maatregelen werkt dat onvoldoende, bleek dit voorjaar uit evaluaties. Daarvoor zijn de belangen van producenten te groot, en is ongezonde voeding te veel ingesleten in het eetpatroon.

Toch is het wel mogelijk, ook met financiële prikkels. Fors hoge belasting op tabak en alcohol heeft effect en in Groot-Brittannië is van de extra belasting op suiker inmiddels ook bewezen dat het consumptie van sterk suikerhoudende voedingsmiddelen en dranken vermindert. De regering moet die dan ook invoeren. Als het meezit, zet het demissionaire kabinet daar vandaag al stappen voor. Daarbovenop kan het afschaffen van btw op groente en fruit de consumptie ervan aanjagen, en moet er veel meer geld naar programma’s om bewegen te bevorderen.

Het WRR-rapport maakt duidelijk dat preventie veel centraler moet staan: in het zorgstelsel als geheel, in de opleiding van zorgverleners en ook de wijze waarop het wordt opgenomen in zorgverzekeringen. Dat is niet alleen belangrijk vanwege de kosten, maar ook omdat de uitdijende zorg uiteindelijk niet te bemensen valt – die bemensing is immers nu al lastig. Het mag klinken als een cliché, maar voorkomen is inderdaad nog altijd veel beter dan genezen.