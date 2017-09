Voer de discussie over eigen risico op eigen manier

Onmiddellijk werd gesteld dat de geloofwaardigheid van de politiek in het geding is, dat politici kennelijk zodra er verkiezingen geweest zijn hun neus ophalen voor de kiezer en meer verwijten met als grootste gemene deler dat de politiek er een potje van maakt.

De verwijten zeggen veel over hoe over politiek gedacht wordt. Een eenmaal gemaakte belofte zal nooit ofte nimmer gebroken worden. Politieke beloften mag je bovendien los maken van de context waarin een partij of een politicus ze doet, feiten doen er niet toe.

Er zijn heel wat feiten en omstandigheden die het verklaarbaar maken dat alsnog wordt gesproken over een hoger eigen risico. Dat formatie en begrotingsvoorbereiding hier (net als bij de lerarensalarissen) door elkaar lopen is niet de onbelangrijkste overweging. Het demissionaire kabinet moet, omdat een eigen risico ook invloed heeft op bijvoorbeeld de koopkracht, een inschatting maken van hoe het 1 januari zal gaan met dat eigen risico. Aangezien er hogere kosten in de zorg verwacht worden, is het niet gek dat er iets gebeuren moet.

Of dat vervolgens ook gebeurt is een politieke beslissing die het nieuwe kabinet, zo het er nog ooit komt, zal moeten nemen. Dat nieuwe kabinet zal voors en tegens van een hoger eigen risico moeten afwegen tegen andere onderdelen van bijvoorbeeld het inkomensbeleid of de overheidsfinanciën in den brede.

Inderdaad hebben partijen, die aan de formatietafel zitten, in hun verkiezingsprogramma een verlaging van het eigen risico staan. Mocht dat niet doorgaan, dan hebben die partijen dus iets uit te leggen. Dat is echter wat anders dan dat nu al vaststaat dat in geen enkele omstandigheid een hoger eigen risico mogelijk zou zijn.

Van de daken brullen dat de politiek geschaad is, is gevaarlijk



Het eigen risico en de hoogte is inderdaad een keuze. Er zijn andere mogelijkheden de hogere kosten voor de zorg te compenseren. Door voorzieningen uit het basispakket te halen, door te korten op de salarissen in de zorg of door het inkomensafhankelijke deel van de premie te verhogen. Ook daar zitten nadelen aan.

Het is goed als coalitiepartijen straks hun uiteindelijke keuze nauwgezet verantwoorden. Bij die gelegenheid kunnen anderen duidelijk maken dat zij een andere keuze zouden maken. Maar om nu van de daken te brullen dat het aanzien van de politiek geschaad is en dat mensen zich volkomen terecht van de politiek afkeren, is afkeurenswaardig en gevaarlijk. Die critici spelen met vuur ten behoeve van een eigen politieke agenda.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

