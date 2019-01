Voelt u zich Europeaan?

Maar voor zijn liefdesverklaring uitkwam onder de titel ‘De wereld van gisteren’ had Zweig zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Zijn geloof en vertrouwen in een Europa dat ruimte en vrijheid zou bieden, waarin vrije geesten hun boeken konden schrijven, vrouwen bevrijd waren uit een puriteins keurslijf, waarin politieke vluchtelingen een veilig thuis konden vinden, dat geloof was weg. Zijn droom-­Europa was verwoest door de nazi’s. Als balling in Brazilië kon Zweig (1881-1942) niet meer geloven dat dit Europa weer terug zou keren. Zijn liefdesverklaring was een afscheidsbrief, vol romantiek.

Het Europa dat Zweig beschrijft, is dat van een eeuw geleden. Inderdaad, de ‘wereld van gisteren’, zoals zijn boek heet. Of toch weer de wereld van nu?

Van een Vlaming hoorde ik onlangs dat hij zich in de eerste plaats Vlaming voelt, dan Europeaan, en dan pas Belg

Net als Stefan Zweig toen, kan de ­Europese middenklasse nu gemakkelijk reizen door het eigen continent. De ­euro maakt het makkelijk, dankzij Schengen zijn grenscontroles niet erg streng, en in het Engels kun je in vele landen contact leggen en ervaringen uitwisselen. De vrijheid die Zweig ­beschrijft, is in menig EU-land allang ­gebruikelijk.

En voelen we ons ook Europeaan?

In ieder geval is het enthousiasme van Nederlanders over Europa wel wat groter geworden, de afgelopen twee jaar, blijkt uit een peiling van de Eurobarometer van afgelopen september. Bijna vier op de vijf Nederlanders vinden het een goede zaak dat Nederland lid is van de Europese Unie en vinden ook dat ons land voordeel heeft bij dit lidmaatschap. Dan gaat het over de samenwerking met andere landen, over economisch voordeel en over het beschermen van vrede en veiligheid. De brexitperikelen zijn een duidelijke aanjager van het Nederlandse enthousiasme voor de EU.