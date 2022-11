Vluchtelingen worden nog altijd opgejaagd en gemarteld aan de Poolse grens, vergeet dat niet

We horen er niets meer over, maar aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland bevinden zich nog steeds veel vluchtelingen in een erbarmelijke situatie, aldus Goos Minderman, voorzitter van het netwerk van christelijke vluchtelingenorganisaties in Europa (CCME). Europese landen moeten vluchtelingen niet meer terugsturen naar Polen, vindt hij.

Op 8 november 2021 wordt Raja Hassan, een Afghaanse vrouw van 44 jaar, in een groepje vluchtelingen door Wit-Russische militairen het bos in gejaagd naar de Poolse grens. Het is koud en nat en ze raken verdwaald. Raja wordt ziek. Ze vinden de Poolse grens, maar worden met geweld en pepperspray terug geblazen de bossen in. Ze wordt nog zieker, en als ze weer Wit-Russen tegen komen, zakt ze in elkaar en raakt buiten bewustzijn. Geen ambulance in de buurt. Er wordt een taxi geregeld waarvoor de vluchtelingen 600 euro moeten betalen. Op weg naar Minsk redt Raja het niet; ze overlijdt in de taxi.

Het is een jaar geleden dat de wereld zich grote zorgen maakt over groepen vluchtelingen die van Wit-Rusland naar Polen worden opgejaagd en onder slechte omstandigheden worden tegengehouden. Bij de grensovergang nabij Bialystok ontstond vorig jaar zelfs dagenlang een veldslag van enkele duizenden mensen die compleet vast zaten tussen twee legers. Het nieuws is naar de achtergrond verdwenen, maar het speelt nog steeds: een bezoek van een grote delegatie van Europese kerken vorige maand maakt dat volstrekt helder.

Opgejaagd naar het hek

Rusland en Wit-Rusland werven migranten en vluchtelingen en jagen hen op naar de Poolse grens. Het creëren van humanitaire noodsituaties en het aanzwengelen van discussies waarover Europa verdeeld is, zijn voorbeelden van destabiliserende activiteiten van Moskou en Minsk. Vrijwel alle mensen die over de grens komen, hebben Russische visa, zijn vanaf de luchthavens direct getransporteerd naar de grens en meerdere keren per dag met geweld opgejaagd naar het hek.

Het is niet helder hoeveel mensen er nu nog aan de Wit-Russische zijde zitten, maar ook vandaag proberen mensen over het hek te klimmen, er onder door te graven of de prikkeldraadafzetting door te komen. Het gaat waarschijnlijk om een groep van enkele honderden mensen in de bossen in de neutrale zone. Zo spraken wij aan de rand van het bos met Batiste, een 23-jarige Congolees die zojuist met zeven landgenoten kneuzingen had opgelopen door een kamikazeactie over het vijf meter hoge hek. In zijn paspoort staat een Russisch visum en de trip werd door ‘iemand’ betaald.

Polen is trots op het hek. De Poolse overheid verspreidt enorme desinformatie over de vluchtelingen die overwegend uit Syrië, Afghanistan en Iran (tegenwoordig ook Jemen en Iran) afkomstig zijn. Dat zijn dus erkend onveilige landen.

Schuldig gemaakt aan illegale pushbacks

Wie echter asiel vraagt wordt opgesloten in één van de zes detentiecentra: ook gezinnen, soms voor meer dan een jaar. Het Helsinki Comité beschrijft het verblijf als ‘ontmenselijking’. De enkelingen die Duitsland bereikten gaan liever dood dan terug. De Poolse officiële ombudsman heeft vastgesteld dat er regelmatig sprake is van marteling, waarbij de inzet van honden op minderjarigen een dramatisch dieptepunt vormen. Ook rechterlijke uitspraken in Polen (zoals in Bialystok op 15 september 2022) geven aan dat de overheid internationaal recht met voeten treedt. Amnesty International heeft in april 2022 in een uitgebreid onderzoek aangegeven dat Polen zich schuldig maakt aan illegale pushbacks van mensen over hun grenzen.

Als het niet mogelijk is om in vrijheid asiel te vragen is dat een ontzegging van een elementair grondrecht: dat gebeurt in Polen in 95 procent van de gevallen. Iedereen met een Russisch visum wordt niet als asielzoeker geaccepteerd. Iedereen die naar Duitsland wil, is geen asielzoeker. Iedereen die niet in Pools schriftelijk om asiel vraagt, is geen asielzoeker.

Wat is er aan te doen? Ten eerste kan Nederland stoppen met het terugsturen van asielzoekers die uit Polen komen (op basis van de zogenaamde ‘Dublin-regels’). Het verblijf in Polen is onmenselijk, de procedure niet veilig en de kans op terugzending naar het land van herkomst is heel groot. Poolse advocaten vragen collectief aan Nederland, Duitsland en België om geen mensen meer terug te sturen naar Polen.

Stoppen met het bouwen van hekken

Verder verdienen de slachtoffers onze steun. Duitse kerken gaan steeds vaker over op kerkasiel om te voorkomen dat vluchtelingen worden terug gezonden. De combinatie Grupa Granica (‘Grensgroep’) is een platform van hulporganisaties en zij doen geweldig werk in opvang aan de grens, in de bossen. Zij zijn inmiddels gecriminaliseerd: ze zijn een verboden organisatie in Polen, maar hebben de volle steun van kerken.

En tot slot moet Europa stoppen met het bouwen van hekken. Volgens de UNHCR en The Guardian hebben we inmiddels meer dan 1800 kilometer aan hekken tegen mensen in nood. Dat is meer dan Trump ooit heeft gebouwd of had kunnen dromen.

Goos Minderman voorzitter van het netwerk van christelijke vluchtelingenorganisaties in Europa (CCME) namens de Raad van Kerken in Nederland

