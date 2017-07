Vliegtickets zijn absurd goedkoop

Aan plannen, voorstellen en goede voornemens om daar iets aan te doen, ligt het niet. Dan gaat het over biokerosine, over de bouw van lichtere vliegtuigen, over compenseren met de aanplant van bos, over het betalen voor emissierechten, die nu grotendeels gratis worden verdeeld. Die plannen zijn er al jaren en ze komen steeds weer terug op de vele politieke agenda’s.

Zo heeft de milieucommissie van het Europees Parlement vorige week voorgesteld om luchtvaartmaatschappijen na 2021 meer te laten betalen voor hun CO2-uitstoot. Enige jaren geleden sneuvelde het voorstel van de Eurocommissaris Hedegaard van milieu om alle luchtvaartmaatschappijen voor hun CO2-uitstoot te laten betalen.

Oplossingen zijn óf niet reëel óf voor de heel lange termijn

Ondertussen groeit de branche met 5 procent per jaar. Die groei vindt vooral plaats buiten Europa. Beperkingen zijn er nauwelijks. Tickets zijn spotgoedkoop, mede dankzij een verdrag uit 1944 waarin wereldwijd is afgesproken dat in de burgerluchtvaart over kerosine geen belasting hoeft te worden betaald.

Zo makkelijk als het kennelijk was om in het laatste oorlogsjaar hierover wereldwijd een afspraak te maken, zo lastig is het nu om zelfs maar in Europees verband de CO2-uitstoot enigszins terug te dringen. Oplossingen als het gebruik van biokerosine (dat op veel te grote schaal het landbouwareaal zal belasten) en het ooit ontwikkelen van veel lichtere vliegtuigen, zijn of niet reëel of hooguit plannen voor de heel lange termijn. Er zijn wel andere mogelijkheden om toch iets te doen aan deze groeiende belasting van het milieu. Een harde prijsprikkel, vliegtickets duurder maken, kan toeristen misschien verleiden om voor de trein te kiezen.

Dat betekent dat de uitstoot in de ticketprijs moet worden verwerkt. Nu bestaat hier en daar de absurde situatie dat het goedkoper is om via een paar buitenlandse luchthavens van de ene naar de andere stad in eigen land te komen dan met een rechtstreekse treinreis.

En wat let de Europese overheden om de nachttreinen weer in te voeren? Die zijn afgelopen jaren veelal afgeschaft. De luchtvaartsector is machtig gebleken. Beloftes van de sector om zichzelf beperkingen op te leggen, hebben weinig of geen effect. Zolang de overheden in Europa geen stappen zetten, kunnen de toerist en de zakenreiziger zich schouderophalend goedkoop door de lucht laten vervoeren.

