Vliegschaamte, baarangst, cappuccinoschroom, de opwarming van de aarde bezorgt ons allerlei complexen

We waren dit weekend bij vrienden in hun net opgeleverde hightech nieuwbouwhuis. In de kelder snorde een peperdure warmtepomp zo groot als een boodschappenauto. Desondanks sprak de huiseigenaar de logés streng toe: niet langer dan drie minuten douchen per persoon anders is de boiler leeg en duurt het anderhalf uur voordat er weer warm water is. “Dus niet douchen totdat alle ramen beslagen zijn zoals je thuis gewend bent”, bromde hij. Geschrokken dronken we onze latte macchiato, net gemaakt met de melkschuimer die we als housewarming-presentje meebrachten.

Maar dat was ook al een overtreding las ik in de krant. Een of andere vage milieuclub becijferde dat koffie met geklopte melk de biefstuk onder de drankjes is. Er komt vier keer zoveel CO2 vrij als bij het bereiden van zwarte koffie. We prezen ons gelukkig dat we in de zomer op visite kwamen. Een koude douche is een zegen nu warmterecords sneuvelen. In het jaar dat mijn moeder geboren werd, de oorlog liep op zijn eind, tikte de thermometer ook bijna de veertig graden aan, maar toen hadden mensen andere problemen aan hun hoofd dan de temperatuur van het water in de wastobbe.

Grote Schaamte

Nu is een hittegolf het zoveelste bewijs voor de door ons veroorzaakte apocalyps en dus is het decennium van de Grote Schaamte aangevangen. Vliegschaamte, baarangst, cappuccinoschroom; de opwarming van de aarde wordt gebruikt om ons allerlei complexen aan te praten. De VPRO verkondigde op Radio 1 dat klimaatverandering er in Malawi toe leidt dat honderdduizenden jonge meisjes­­ worden verkocht om te trouwen met oude mannen. Een meisje van dertien jaar leverde 25 euro op. Het lapje grond van haar ouders was overstroomd, dus de andere handelswaar ging verloren.

Nou wil ik me best veel aan laten praten omdat ik zo nodig in een G-label auto wil rijden (ja, een cabrio). Ik wil ook nog wel proberen zwarte koffie­­ te drinken en korter te douchen, maar ik neem niet de schuld van pedofilie en meisjeshandel op me. Met dit soort bizarre aantijgingen wordt het fundament van welwillendheid weggetrokken onder de grote groep burgers die best meestribbelend de energietransitie wil ondergaan. De steun onder de bevolking brokkelt al af. We snappen allemaal best dat er wat moet gebeuren, maar overdrijf de leugens­­ niet.

Klimaat-factchecker

Gelukkig is er Twitter, waar oud-minister Ronald Plasterk zich ontpopt tot een klimaat-factchecker die als een pitbull in de kuiten van politici hangt. Zo beet hij Gert-Jan Seegers toe dat het Klimaatakkoord is verkocht met onwaarheden nadat Seegers bleef volhouden dat huiseigenaren zelf de keuze hebben of ze wel of geen gas willen. De waarheid is dat de gemeenten het recht hebben om hele wijken van het gas los te koppelen of bewoners dat nu willen of niet. Dus bepaal je zelf niet meer hoe lang je kunt douchen, daar gaat de gemeente over. Brrrr.

