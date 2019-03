Vleesindustrie, omarm de koers die door de Nederlanders is ingezet

De discussie over vlees eten is doorspekt met emotie. Daarom wil ik oproepen tot een rationele dialoog over het verduurzamen van de vleesindustrie.

Maandag begint de tweede editie van de Nationale Week Zonder Vlees. De eerste editie, vorig jaar, leidde direct tot verzet vanuit de vleesindustrie. De Centrale Organisatie voor de Vleessector stuurde een persbericht uit dat wij als initiatiefnemers van deze campagne goochelden met cijfers. Ook dit jaar ontvangen we via e-mail en sociale media heftige reacties van vleesverwerkers én van consumenten die zich aangetast voelen in de keuzevrijheid op hun bord. Al dan niet vlees eten raakt de emotie.

Ik geloof alleen dat we op dit moment de balans in onze vlees­con­sump­tie kwijt zijn

Laten we een moment nemen om de emoties los te laten en met een open blik het gesprek hierover aan te gaan. Ik denk namelijk dat we meer met elkaar gemeen hebben dan nu wordt gedacht. Om meteen een aantal vooroordelen weg te nemen: ik heb de Nationale Week Zonder Vlees niet in het leven geroepen om de vleesindustrie eigenhandig de strop om de hals te doen. Ik ben niet bezig om heel Nederland te bekeren tot vegetariër. Sterker nog: ik vind dat vlees een plek heeft in ons voedselsysteem.

Ik geloof alleen dat we op dit moment de balans in onze vleesconsumptie kwijt zijn. Ik zie het als essentieel dat Nederland kennismaakt met verrassende mogelijkheden van de plantaardige keuken, waarmee vlees niet meer dagelijks op het menu staat.

We moeten er iets mee Ik kan me zo voorstellen dat de flexitarische beweging die in Nederland gaande is, waardoor men minder vaak vlees eet, de vleesindustrie nerveus maakt. Waar eerst gehakt lag, liggen nu af en toe vegagehakt, of - gekker nog - peulvruchten. Ik snap dat dat regelmatig frustratie opwekt. Maar de hakken in het zand zetten helpt niet. Deze ontwikkeling is duurzaam en daar moeten we allemaal iets mee. Ook de vleesindustrie. Iedere vleesproducent zou toch moeten beamen dat de kunst van het vak schuilt in vlees produceren met respect voor de volksgezondheid, dierenwelzijn en onze planeet? Moeten we de focus dan niet verleggen naar kwaliteit, in plaats van kwantiteit? Met de huidige massaconsumptie lijkt het produceren van een duurzaam product bijna onmogelijk. Maar verschuilen achter 'de vraag van de markt', waarin prijs boven kwaliteit wordt verkozen vind ik te makkelijk. Het gaat om de toekomst van onze planeet. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om Nederland te laten proeven hoe het ook anders kan: beter, door een beetje minder. Ik zou de vleesindustrie daarom willen vragen de koers te omarmen die in Nederland is ingezet. Ik verwacht echt niet dat de sector de Nationale Week Zonder Vlees zal toejuichen. Maar wees toch niet het laatste schaap dat over de dam springt en te laat inziet dat een gebalanceerd vleespatroon de toekomst is.

Wees innovator Deze ontwikkeling biedt kansen. In de nieuwe balans is nog steeds ruimte voor een hoogwaardige vleesindustrie met een toekomstbestendige visie. Dus vraag ik de vleesindustrie: wees de innovator in plaats van de criticaster. Word wakker en leer van de fouten van voorgangers. Ik noem maar even de slapende retailreuzen die dachten dat een goede webwinkel niet zo belangrijk zou zijn. Ook voor de vleessector is het echt twee voor twaalf, dus tijd voor actie. Hoe mooi zou het zijn als over een aantal jaar deze sector zich heeft ontwikkeld tot de eiwitten-industrie, waarin zowel ruimte is voor dierlijke als plantaardige eiwitten. Daarvoor is durf nodig, durf om te kiezen voor een duurzame toekomst.

