Vlaggen worden gemanipuleerd omwille van felle politieke strijd, dat is gevaarlijk

Nederlanders hebben een vreemde verhouding met hun nationale vlag, dacht ik als Amerikaan. In de eerste plaats omdat ze hun vlag zelden tonen. Ik zie bijna alleen vlaggen op 4 en 5 mei en op Koningsdag. En daarnaast leerde ik al snel dat je de vlag moet uithangen als je kind is geslaagd, compleet met schooltas aan de vlaggenmast.

Geen buitenlander die dat begrijpt. Ik heb nog nooit zoveel vlaggen in Nederland gezien als toen de boeren besloten om ze massaal ondersteboven te hangen. Wat betekent een omgekeerde vlag als bijna niemand de vlag op normale wijze uithangt?

Maar na enkele weken in Amerika te hebben doorgebracht, ben ik wel blij met deze terughoudendheid in Nederland. Misschien is het wel goed als mensen hun liefde voor het vaderland op bescheiden en gepaste wijze tonen.

Ik moet vooraf in alle eerlijkheid bekennen dat ik mijn leven lang nog nooit een Amerikaanse vlag heb uitgehangen. Hoewel ik in mijn schooljaren dagelijks de Pledge of Allegiance zwoer aan de vlag. Ook moet ik bekennen dat het zien van de Amerikaanse vlag me emotioneel wel raakt. Het is toch een nationaal ideaal en een gevoel van thuiskomen als ik die Stars en Stripes zie.

Te pas en te onpas

Misschien is het juist mijn ontzag voor de vlag dat ik me begin te ergeren aan de wijze waarop Amerikanen hun vlag te pas en te onpas gebruiken. Dat begint al bij de buurman van mijn ouders, wiens verbleekte vlag er slapjes bijhangt. Als deze conservatieve Republikein zijn vlaggenetiquette kende, had hij moeten weten dat de vlag niet tot laat in de nacht of tijdens de regen buiten had mogen blijven hangen. En hij is beslist geen uitzondering.

Overal zie je de vlag, zeker in het verkeer. Nummerborden met de vlag, bumperstickers met de vlag, truckcontainers met de vlag. De vlag hangt in supermarkten en in kerken. En is een applicatie op de uniformen van politieagenten en de shirts van gewone burgers. Het mag oprecht bedoeld zijn, het heeft ook iets goedkoops; alsof je hiermee je deugdzaamheid bewijst zonder verder iets te doen.

De laatste jaren is ook een sinistere Amerikaanse vlag opgedoken. Met stars and stripes, maar de rode en blauwe kleuren zijn vervangen door zwart. Wit is de vlag van de capitulatie, zwart van de bereidheid om zonder genade door te vechten. Het is de vlag van Amerikanen die niet accepteren dat Joe Biden president is van de Verenigde Staten en zich als ‘we the people’, wij het volk, verzetten tegen dit regime.

Het wekt de suggestie van geweld. Het wekt de indruk dat de echte Amerikanen in het verzet zijn gegaan en dat de originele Amerikaanse vlag pas weer terugkeert als Trump of rechtgeaarde Republikeinen terugkeren in het Witte Huis.

Zuinig op nationale vlaggen

Er is een parallel te trekken met de omgekeerde vlaggen van de boeren in Nederland die – ondanks de zege van de BBB – nog steeds zo hangen bij aanhangers van Farmers Defence Force. Vervormde vlaggen worden het symbool van verzet tegen de bestaande orde. Tegenstanders van dit verzet worden niet alleen gezien als mensen met verkeerde ideeën, maar als vijanden wiens ondergang nodig is voordat het land hersteld kan worden.

Ik besef goed dat de Nederlandse boerenbeweging niet gelijkgesteld kan worden aan onverzoenlijke Amerikaanse Republikeinen. De vlaggen van de meeste boeren staan weer in originele positie en er gloort nog hoop dat de BBB bereid is tot het sluiten van compromissen in de provincies. Ik signaleer echter wel een gevaarlijke ontwikkeling, waarin het symbool van nationale viering en nationale herdenking wordt gemanipuleerd omwille van een felle politieke strijd. Het lijkt me een beetje kinderachtig om in je boosheid een symbool van nationale eenheid te gebruiken ten einde je politieke gelijk te bewijzen.

Het is daarom beter zuinig te zijn op gevoelige symbolen zoals nationale vlaggen. Alleen maar te vlaggen op nationale feestdagen en herdenkingen. In Amerika hebben we meer van dat soort feestdagen – van Martin Luther King Day tot 4th of July. Maar als we het vlaggen tot die dagen beperken, is het sowieso minder slordig dan nu.

Een vlag is niet voor alledaags gebruik bestemd, maar voor momenten van bezinning en viering.