Visieloos gepruts van het Westen

Als Trump het niet doet, worden de onderhandelingen over het trans-Atlantische handelsverdrag mogelijk stilgezet onder druk van kortzichtige eurosceptische politici en actievoerders. Kortzichtig, omdat sinds afgelopen weekeinde het evident is dat zij hun eigen glazen ingooien en buiten de realiteit leven.

Lees verder na de advertentie

Wat er afgelopen weekeinde in Peking gebeurde, moet de ogen toch wel openen. Tientallen landen discussieerden daar over het ‘project van de eeuw’ dat de wereld gaat veranderen. Deze nieuwe Zijderoute van weg-, spoor- en zeeverbindingen verbindt 65 landen met China. Samen zijn die landen goed voor een derde van het mondiale bbp en 60 procent van de wereldbevolking. Die Zijderoute is goed voor de afzet van de overproductie van de Chinese zware industrie en andere exportproducten, en is ronduit geweldig voor de versterking van China’s politieke grip op landen langs die routes.

Wat er afgelopen weekeinde in Peking gebeurde, moet de ogen toch wel openen

Dat de zaken groots worden aangepakt blijkt wel uit het feit dat China inmiddels ruim duizend projecten heeft aangekondigd. Voor die investeringen is een bedrag van ongeveer 1000 miljard dollar beschikbaar. Veel staat al in de steigers, zoals de economische corridor door Pakistan naar China. En er rijdt al een goederentrein van China naar West-Europa. Afgelopen september werd de 12.000 kilometer lange verbinding in gebruik genomen die loopt van het Chinese Chengdu via Kazachstan, Rusland, Polen en Duitsland naar Tilburg. In Tilburg komen containers met auto- en vliegtuigonderdelen, computers, huishoudelijke producten en kleding aan. Naar China gaan luxeproducten zoals kapitale auto’s, wijn, vlees en babymelkpoeder.

De zeeroute komt allereerst in Griekenland aan, waar Chinese investeerders langjarige leasecontracten met de haven van Piraeus hebben afgesloten en volop investeren in spoorwegverbindingen naar Midden- en Oost-Europese landen.

Investeringsfonds Begin november 2016 maakte premier Li Keqiang al een investeringsfonds van 10 miljard euro bekend om projecten te financieren in Centraal- en Oost-Europa. Het fonds moet samen met de Oost-Europeanen uiteindelijk 50 miljard euro gaan investeren in infrastructuur en de productie van hightechproducten en consumentengoederen. Geen wonder dus dat vooral de Midden-en Oost-Europese landen heel veel belangstelling voor het Chinese project hebben. Dat dit de Europese Unie kan verdelen behoeft geen betoog. De Chinese president Xi en zijn collega’s denken groot De geopolitieke implicaties zijn mede daarom immens, en ze worden versterkt door onmacht van het Westen. Trump is niet tot leiden in staat. De Brexit verzwakt het Westen als geheel. Eurosceptici zetten de aanval in op de Europese Unie en willen af van handelsverdragen als TTIP vanwege de dreiging van Amerikaanse chloorkippen, terwijl milieubewegingen als Greenpeace tegen de macht van multinationals vechten. Maar de Zijderoute maakt duidelijk dat Xi en zijn collega’s groot denken en een indrukwekkende langetermijnvisie op hun eigen economische ontwikkeling en mondiaal leiderschap hebben. China, en niet langer het Westen, gaat de vrijhandelsregels en de standaarden voor voedselveiligheid en het milieu bepalen. Dit is het directe gevolg van het benepen en visieloze gepruts van het Westen. Lees ook: Voor de 'nieuwe zijderoute' maakt China nieuwe vrienden

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.