Viruswaanzin sluipt ook de Tweede Kamer binnen

Het zat er natuurlijk wel in, dat actiegroep #Viruswaarheid, voorheen #Viruswaanzin, op enig moment politieke bondgenoten zou vinden. Forum voor Democratie heeft de actiegroep onder de arm genomen. Vol respect spreekt Thierry Baudet over aanvoerder Willem Engel, de man die het verplicht stellen van mondkapjes zonder gêne vergelijkt met de Jodenvervolging. “Engel is een van de mensen die wij achter de schermen steunen”, aldus Baudet.

Voor populistische politici is het uitkijken geblazen in coronatijd. Voor je het weet staat er een nieuw gezicht op, nog beter in staat om scepsis te voeden over het wetenschappelijke onderzoek naar corona. Nog vaardiger dan jijzelf om twijfel te zaaien over de coronamaatregelen van het kabinet. Die nieuwe gezichten kun je maar beter in je eigen kamp trekken.

Geert Wilders laat zich evenmin onbetuigd. In het Kamerdebat had hij vorige week een nieuw thema. De werking van een vaccin, weet Wilders nu al zeker, is ‘twijfelachtig’. Hij heeft in een krant gelezen dat er al acht stammen van het virus zijn – nou, dat zegt hem genoeg. Dat wordt niets met een vaccin. Sowieso heeft de PVV grote twijfels over het wetenschappelijke onderzoek naar corona. Het virus verspreidt zich heel anders dan wetenschappers beweren, aldus Wilders. Wie zijn redenering volgt, hoeft eigenlijk ook niet bang te zijn voor het virus. Met goed ventileren is de zaak al aardig onder controle.

De lijst van coronamaatregelen waar de PVV tegenstander van is, wordt dan ook steeds langer: tégen ‘het verschrikkelijke concept’ van anderhalve meter afstand in de buitenlucht, tegen mondkapjes, tegen verplichte quarantaine, tegen een coronawet (‘dictatuur’). Let wel, in de eerste maanden van de epidemie had Wilders nog heel andere zorgen. Toen wilde hij 13.000 ic-bedden, een meldplicht voor wie ziek was, en een testplicht voor iedereen die in contact was geweest met een besmet persoon.

Niet het virus, maar het coronabeleid van de regering is het grote kwaad

Het is fascinerend te zien hoe Nederlandse partijen als de PVV en Forum hun standpunten gaandeweg aanpasten. Zagen ze aanvankelijk de ziekte als iets om eensgezind en ferm tegen op te treden, op een scherp moment kantelde dat. Niet het virus, maar het coronabeleid van de regering werd het grote kwaad. Dat moment was half mei, precies nadat in de VS president Trump wekenlang opriep om staten te ‘bevrijden’ van strenge coronamaatregelen. Van het ene op het andere moment was voor de PVV ‘vrijheid’ het belangrijkste woord.

Alleen: Wilders en Baudet hebben moeite hun achterban mee te krijgen. Die aarzelt over de draai. Zelfs Baudet geeft dat openlijk toe op zijn YouTube-kanaal, waar hij sinds kort eigen nieuwsbulletins presenteert. Een recente peiling geeft hem gelijk: van de Forum-stemmers is nog steeds 40 procent ronduit positief over de coronamaatregelen van het kabinet. Een opvallend hoog getal voor een partij die al maanden roept dat er niets van deugt.

Baudet heeft nóg een probleem: ook zijn scepsis over de wetenschap slaat matig aan bij zijn achterban. De Forum-stemmer is nauwelijks sceptischer dan bijvoorbeeld de SP-stemmer. Het is een opvallende uitkomst van onderzoek dat deze krant liet doen door Kieskompas.

De viruswaanzin mag dan het land binnensluipen, dit is misschien een klein lichtpuntje. Populistische politici willen wel verdeeldheid zaaien, maar slagen daar nog niet zo makkelijk in. Voorlopig hebben ze rekening te houden met hun eigen achterban.

Politiek redacteur Wilma Kieskamp schrijft deze zomer de politieke column.

