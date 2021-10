Virtuele steniging bedreigt een gezin en de journalistiek

De kwestie

“Maak er een kwartiertje van, in plaats van een half uur.” Met die woorden raadde een Arnhemse dertiger haar vier kinderen aan om korter te douchen, meldt de krant van 8 oktober. Het verhaal dient als illustratie van de problemen die ontstaan door een hogere gasprijs, de kwestie die op de pagina’s ernaast wordt geschetst. De moeder vertelt hoe ze ooit in de schuldhulp terechtkwam, een studie afbrak en hoe een energiecoach haar aanraadde een oude wasdroger ‘die de hele dag draaide’ de deur uit te doen.

De moeder staat met haar volledige naam in de krant en de foto laat de binnenkant van haar huis zien. De redactie vestigt via sociale media de aandacht op het stuk. Bij de internetversie wordt een andere foto geplaatst, met de dertiger voor haar huis. Hierop zijn straatnaam en huisnummer te zien. Op zondag verdwijnt deze foto bij het artikel, evenals de achternaam van de Arnhemse. Die is bekend bij de redactie, staat nu onder het stuk.

De standpunten

Lezers laten weten verbaasd te zijn door de keuze van juist dit gezin bij dit onderwerp. De moeder lijkt toch zelf haar energieverbruik te kunnen verminderen. Een van de lezers vraagt zich af of de redactie haar had moeten beschermen tegen nare reacties.

In de loop van het weekeinde jagen verschillende partijen, via hun eigen website of accounts op sociale media, en ook als reactie op de aanprijzingen van het stuk vanuit Trouw, de kritiek tot grote hoogten. Deze vrouw heeft nooit gewerkt, ze had niet zo veel kinderen moeten nemen en ze laat die (vier in totaal) dus nog steeds een uur douchen. Vaak komt het neer op een scheldpartij. De sociale media-pagina van de Arnhemse wordt gekopieerd, en gedeeld met snerend commentaar.

De vaste medewerker van de krant die dit artikel maakte, kwam met het Arnhemse gezin in contact via de energiecoach. Hij was verheugd dat de moeder met volledige naam en foto in de krant wilde, dat is de laatste jaren steeds lastiger geworden. “Toen ze vertelde over haar kinderen die een half uur douchten, en nu een kwartier, was ik verbaasd en vroeg ik of het klopte. Ze bevestigde het. Moest ik haar beschermen, vroeg ik me even af. Maar als journalist schrijf je zaken op, ook als ze wringen. Om haar te beschermen liet ik haar vooraf de tekst lezen, waarmee ze instemde.” Een van de twee eindredacteuren die het stuk de avond voor publicatie las zegt: “Ik trok even mijn wenkbrauw op: dat was wel lang douchen. Maar wie ben ik om over anderen te oordelen?”

Zondag stuurde de Arnhemse de verslaggever in paniek bericht. “Haar kinderen waren op het verhaal aangesproken, ze kreeg mensen aan de deur en bedreigingen op sociale media. Ze vroeg of haar naam van internet gehaald kon worden.” Dat gebeurde nadat de verslaggever overlegde met de chef die dat weekeinde de krant bestierde. “Ik vond de bedreigingen genoeg aanleiding”, zegt deze chef die dit overlegde met de hoofdredacteur en de verantwoordelijke voor de website van de krant. Die laatste anonimiseerde het verhaal en verwijderde de foto met het adres en de redactionele aanprijzingen van het stuk.

Oordeel

Dit gezin kan zelf nog aardig wat doen aan de energierekening. De presentatie in de krant, met grote foto, wekt de indruk dat de redactie dit gezin de bes­te illustratie vindt van problemen met de hoge gasprijs. Dat had anders gekund. De foto op internet met het adres had de site niet mogen halen.

De vraag is wel of een beter voorbeeld in anderhalve dag te vinden is: veel andere huishoudens zullen energie gebruiken op een andere manier waarop ook wat af te dingen is. Sterk aan dit stuk is het sociale portret.

De haat die door een aantal websites is aangewakkerd en de virtuele steniging van de Arnhemse moeder vormt een groot probleem. Allereerst voor de vrouw zelf, maar ook voor de redactie, die zo nog moeilijker mensen onder naam in de krant krijgt. Het anonimiseren van de internetversie is menselijk begrijpelijk, maar een verlies voor een krant die echte mensen wil portretteren, inclusief kwetsbaarheden.

Het is onvoorspelbaar wanneer dit soort scheldpartijen begint en het zou neerkomen op zelfcensuur wanneer redacteuren hiermee van tevoren rekening houden. De redactie zou zich, met andere media, moeten afvragen of (juridische) actie mogelijk is tegen dit soort bedreiging van geïnterviewden en van een vrije en faire pers.