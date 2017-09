Vindt u het geven van geld ook wat kil?

Want hoe duur is het dan om geen huis meer te hebben en niet te weten wanneer je ooit weer eens in een eigen bed kan slapen onder een eigen dak? Toch moet er natuurlijk wel een schatting gemaakt worden van de schade na de orkaan. Zoals het ook goed is dat we op de hoogte gehouden worden van de opbrengst van de actie van gisteren.

Geef geld, en geef vooral geen knuffels, kleding of dekens, was de boodschap van begin af aan. Ga niet op eigen houtje tassen vol daarvan verzamelen met de bedoeling die ooit eens zelf naar het eiland te brengen. Particulieren die hulp willen verlenen lopen de professionals van noodhulp alleen maar in de weg.

Rechtstreeks helpen

Maar juist die vraag om geld bij noodhulp stuit hier en daar op bezwaren. Want als je geld overmaakt naar een nummer, verdwijnt dat uit het zicht. Wat gebeurt ermee? Komt het wel terecht bij de mensen die het hardst hulp nodig hebben? Er zijn voorbeelden van geld dat verkeerd terechtkwam, bij corrupte ondernemers of corrupte overheden. Neem de aardbeving in Haïti, waarbij in 2010 200.000 dodelijke slachtoffers vielen en tallozen dakloos werden. Een actie bracht 111 miljoen euro op. Vijf jaar na de aardbeving was er maar heel weinig hersteld. Destijds waarschuwden particuliere hulpverleners die Haïti goed kenden, om geen geld via officiële kanalen te sturen. Rechtstreeks helpen, met geld of goederen zou de beste garantie zijn om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbaren geholpen zouden worden.

Wie herkent nog de eigen bijdrage in de opbrengst van de actie?

Dat is nu bij de noodhulp in Sint-Maarten niet aan de orde, verzekert het Rode Kruis. Het geld dat op giro 5125 gestort wordt, komt terecht waar het voor bestemd is.