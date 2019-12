Vindt Farmers Defense Force echt dat boeren zo worden behandeld als mijn familie in WOII?

Vindt Mark van den Oever, voorzitter van Farmers Defense Force, dat hij een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog mag maken? Dat houdt lezeres Saskia Goldschmidt hem voor, terwijl ze vertelt wat haar Joodse voorouders is overkomen.

Vindt Mark van den Oever, voorzitter van Farmers Defense Force, dat hij vorige week een adequate vergelijking heeft gemaakt? Is zijn achterban het nog eens met zijn stelling dat boeren nu net zo worden behandeld als de Joden in de nazi-periode in Duitsland?

78 jaar geleden werd mijn oom Rudi, 33 jaar, in België uit een trein gehaald. Hij probeerde met een vals persoonsbewijs aan de jodenvervolging ontkomen. Maar hij was niet goed in liegen en dus werd hij gedeporteerd, in een goederenwagon. Met andere jongemannen werd hij in een ‘Autobahnkamp’ afgeleverd. Daar, in de ijskoude winter, moest hij zonder adequate kleding, voedsel of gereedschap, in een moordend tempo een weg aanleggen om de opmars van de Übermensch mogelijk te maken. Mijn oom Rudi bezweek na twee maanden mishandeling en uithongering.

Bergen-Belsen

In datzelfde jaar confisqueerde de bezetter het bedrijf van mijn grootvader, handelaar in koffie en thee. Ook werd hij zijn huis uitgezet en moest hij zijn geld inleveren. Een jaar later werd hij, 72 jaar, gedeporteerd. Ook hij hield het, in Bergen-Belsen, slechts twee maanden vol. Ongeveer tegelijkertijd werden zijn twee zusjes, bejaarde dametjes, in Sobibor uit wagons geslagen en vergast.

Mijn vader en zijn vrouw overleefden Bergen-Belsen. Door honger, mishandeling en vlektyfus duurde het na de bevrijding maanden voordat ze weer enigszins gezond waren. Het trauma zijn ze nooit te boven gekomen.

Mijn vaders neef, Wolfgang, 23 jaar, kreeg in Westerbork van het verzet de mogelijkheid aangeboden te ontsnappen. Hij weigerde, omdat hij wist dat als represaille twintig mensen uit zijn barak op transport zouden worden gesteld. Een paar maanden later werd hij naar Auschwitz gedeporteerd. Daar werkte hij totdat hij, toen de Russen naderden, met 59 andere verzwakte mannen in een veewagen werd gestopt, zonder eten of drinken. Er ging twee weken lang een grendel op de deur. Wolfgang was niet bij de twee overlevenden. De voorbeelden uit mijn eigen familie zijn lang niet de ‘ergste’. Mijn familie behoorde tot een kapitaalkrachtige en dus bevoorrechte groep Joden.

Ik zie ze voor me, de vermoorde familieleden. Ik schaam me, dat in hun geliefde Nederland het weer mogelijk is, hun dood te bagatelliseren. Alsof de noodzaak een niet langer houdbaar agrarisch systeem te hervormen in enigerlei opzicht te vergelijken is met de moord op zes miljoen mensen. Als Van den Oever zich niet schaamt, doe ik dat. Hier past alleen nog stilte.

Lees ook:

FDF betreurt kwetsen van mensen met uitspraak over nazi-Duitsland

Het bestuur van Farmers Defence Force (FDF) betreurt het dat mensen zijn gekwetst door de uitspraken die hun voorman Mark van den Oever vrijdag heeft gedaan. Van den Oever vergeleek de manier waarop boeren worden behandeld met nazi-Duitsland, “waar een kleine meerderheid het voor de rest bepaalde”.