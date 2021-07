Vinden we Mocro Maffia ook extra spannend als er een journalist in wordt vermoord?

Peter R. de Vries is een moedige journalist en ‘heldhaftige bestrijder van onrecht’ (Femke Halsema). De moordpoging op hem is ‘een aanslag op de rechtsstaat’ (Willem-Alexander). Dat eerste is waar: moed en heldhaftigheid zijn de kenmerken van het journalistieke werk van Peter R. de Vries. Dat tweede is ook waar, maar langzaamaan een dooddoener geworden.

Dooddoener: een nietszeggend ­argument dat een gesprek van het onderwerp afbrengt. De laatste keer dat deze uitdrukking veelvuldig werd gebruikt, was naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum (2019). Zowel Wiersum als De Vries was nauw betrokken bij het proces tegen de zogenoemde mocromaffia; zij stonden kroongetuige Nabil B. bij.

Meedogenloos gangsterisme

‘Aanslag op de rechtsstaat’ klinkt plechtig en gewichtig, maar verhult tegelijkertijd tal van elementen die de ­basis vormen van zuiver crimineel geweld. Al die ‘aanslagen op de rechtsstaat’ zijn geen gestructureerde pogingen van complotterende kringen, met als doel de rechtsstaat te ontwrichten. Het is puur meedogenloos gangsterisme en niets en niemand ontziend drugsgeweld dat nu al jaren Nederland en Amsterdam teistert. Houd dan op met deze kwalificatie, die aan fatalisme grenst.

Primair moet zijn de niets en niemand ontziende bestrijding van ­deze mocromaffia (28 liquidaties). Althans, als men echt niet wil dat Amsterdam een tweede Napels, Cali, of Medellin wordt.

Zo vraag ik me af wat er gebeurd is sinds de politie haar rapport De achterkant van Amsterdam in 2019 uitbracht. Daarin staan feiten die je de haren te berge doen rijzen. Bijvoorbeeld dat alleen al in Amsterdam-Oost honderdvijftig jongeren in de gaten worden gehouden ‘die mogelijkerwijs een rol spelen in de organisatie van liquidaties’. Het is niet de rechtsstaat alleen die bedreigd wordt, maar de hele samenleving.

In het buitenland is de verontwaardiging ook groot, men noemt de aanslag op ‘onderzoeksjournalist’ De Vries een ‘nationaal trauma’. De ­mocromaffia is dus in staat de burger te traumatiseren met zijn talrijke (huur)moorden.

Trieste helden

Maar diezelfde burger wacht met smart op het vierde seizoen van de succesvolle serie Mocro Maffia waarvan de trieste helden elkaar in rap, wreed en uiterst gewelddadige tempo uitmoorden, lees ik. Ook de recensies zijn lovend: ‘een verfrissende en geloofwaardige serie’ (NPO), ‘de connectie met de actualiteit maakt het extra spannend’ (AD), ‘heel Holland is verslaafd aan Mocro Maffia’ (Esquire), ‘de serie biedt een podium aan groepen die zich niet altijd vertegenwoordigd voelen in Nederlandse films en series, óók dat is de kracht van Mocro Maffia’ (VPRO).

De serie is dus geliefd omdat ze actuele feiten (martelkamers, afgehakt hoofd, enzovoort) met fictie integreert. Ik heb bewust geen minuut van deze ‘ongekend harde, kille en rauwe serie’ (AD) willen zien, waarin vulgaire straattaal de boventoon voert.

Nog een vraag: gaan al die fans van de serie het ook ‘extra spannend’ vinden als in het vierde seizoen een journalist door het hoofd wordt geschoten?

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.