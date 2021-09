Vinden we het belangrijk, maar leidt het tot teleurstelling? Geef het een nieuwe naam

Jaren geleden werd gepleit voor meer ‘participatief beleid’. Het idee was eenvoudig: bestuurders moeten burgers actief betrekken bij de beleidsontwikkeling. Zo maken ze gebruik van de kennis en creativiteit van burgers en creëren ze bovendien draagvlak.

Na een tijd werd het ‘interactief beleid’. Dat betekent hetzelfde.

Toen ging het over beleid als ‘co-productie’. Dat betekent ook al hetzelfde. Tegenwoordig wordt vaak gesproken over beleid als ‘co-creatie’ en alweer is er niets nieuws onder de zon. Je kunt pleiten voor ‘interactief en participatief beleid, gericht op co-creatie’. Dat klinkt intelligent, maar je zegt drie keer hetzelfde.

Nieuw woord, nieuwe toewijding

Waarom worden steeds nieuwe woorden voor hetzelfde verschijnsel bedacht? Wat verklaart die hoge omloopsnelheid van taal? Misschien is dit een verklaring. Participatie, interactie, co-productie en co-creatie zijn heel belangrijk. Ze vormen een ideaal, waar iedereen voor is.

Tegelijkertijd leidt dat ideaal vaak tot teleurstelling: er komt helemaal geen creativiteit los, het zijn altijd dezelfde burgers die meedoen, er wordt eindeloos gepolderd, bestuurders gaan uiteindelijk hun eigen gang.

Als iets wat iedereen belangrijk behoort te vinden te vaak tot teleurstelling leidt, is er een eenvoudige strategie om daarmee om te gaan: bedenk een nieuw woord. Met dat nieuwe woord ben je verlost van alle teleurstelling die aan het oude woord kleeft en kan iedereen met nieuwe toewijding aan dat oude ideaal werken.

Je kunt daar cynisch van worden, maar ook constateren dat nieuwe taal, nieuwe energie geeft.