Viktor Orbán zal lachen, gieren, brullen om het Europese corruptieschandaal

Het leek ver weg, de tijd dat ik het in mijn hoofd haalde om het op te nemen voor het Hongarije van Viktor Orbán. En toch is dit maar vier jaar geleden. Ter verdediging kan ik nog altijd aanvoeren dat dit gebeurde doordat ik een vergelijking maakte met het neerslaan van het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Ik vond toen dat Hongarije te hard werd aangepakt door de EU, terwijl de repressie door Spanje van Catalaanse politici ongemoeid werd gelaten. Catalanen belandden in het gevang, terwijl in Hongarije geen politicus achter de tralies kwam. Ik noemde toen de strafprocedure die tegen Hongarije door het Europarlement in gang werd gezet een ideologische wraakoefening.

Intussen zijn we vier jaar verder en heeft Orbán zich opgesteld als het Paard van Troje binnen de EU in dienst van zijn vriend Poetin, de baas van het Kremlin (met wie wij half in oorlog zijn). Omdat hij op zijn centjes wordt gekort, onder andere wegens corruptie in zijn land, blokkeert Orbán nu 18 miljard euro aan financiële hulp van de EU voor Oekraïne. Daarbij, lees ik in de NRC, ‘blijft Orbán zaken doen met Vladimir Poetin en wil af van sancties tegen Rusland, lijnrecht tegen het EU-beleid in’.

Het liefst zou ik vandaag al mijn columnistenmacht willen aanspreken om Viktor Orbán met huid en haar buiten de EU te doen belanden. Een kwestie van zelfoverschatting. Aanstaande donderdag zal Orbán tijdens een EU-top van regeringsleiders op de grill worden gelegd. Ik vrees met grote vreze dat dit niet tot het gehoopte resultaat zal leiden: het voorbereiden van een Hongarexit. Ook zal de laatste resolutie die het Europarlement in november heeft aangenomen tegen Hongarije weinig uitrichten: het Europees Parlement vindt niet dat Viktor Orbán voldoende heeft gedaan om corruptie te bestrijden en belangenconflicten te vermijden, zodat Europese subsidies niet langer ingehouden hoeven te worden.

Elegante maffiapraktijken

Helaas vrees ik ook iets anders en dat is dat de lachsalvo’s van Orbán gedurende de hele EU-top in de vergaderruimtes zullen weergalmen. Een Hongaars gieren en brullen dat betrekking zal hebben op het verbijsterende corruptieschandaal dat het Europarlement treft. Vorige week werd door de Belgische justitie de vicepresident van het Europees Parlement, de Griekse sociaaldemocrate Eva Kaili, wegens corruptie gearresteerd. Zij werd op heterdaad betrapt, want in haar huis stonden tassen vol geld opgestapeld. Nog vijf andere Eurofiguren zijn aangehouden, onder wie een voormalige Italiaanse Europarlementariër. Het zou gaan om in totaal een half miljoen euro in contant. Elegante maffiapraktijken waarvan Qatar – leve het WK! – de bron zou zijn. Hier en daar wordt zelfs gesuggereerd dat dit nog maar ‘het topje van de ijsberg’ is. Gaat het Europarlement nu een nieuwe anti-corruptieresolutie uitvaardigen tegen zichzelf om de salarissen van zijn leden te bevriezen?

Afgelopen weekeinde concludeerde de Belgische Europarlementariër Hilde Vautmans (Open VLD) op de tv: “Hoe verwacht u dat we volgende week tegen Viktor Orbán zeggen: ‘U krijgt geen geld meer van het Europees Parlement omdat u de corruptie niet genoeg bestrijdt’ als we in eigen huis met een dergelijk schandaal worden geconfronteerd?”

Triest maar juist.

