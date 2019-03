Vijf kanttekeningen bij het persoonlijk pensioen

In het artikel ‘Persoonlijk pensioen. Hoe dan?’ staat dat er veel misverstanden zijn over een persoonlijker pensioenstelsel. Daar ben ik het van harte mee eens. Er worden echter ook een paar zaken benoemd die op z’n minst wat genuanceerd mogen worden. Ik noem ze op.

1. ‘Niemand betwijfelt meer dat het huidige stelsel onhoudbaar is.’ Ik zou bijna zeggen: Hoe dan? We hebben een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Ik heb het Malieveld nog niet zien volstromen met demonstrerende mensen onder grote spandoeken. Ik heb het dan over het pensioenstelsel en niet over de AOW. Over misverstanden gesproken.

2. ‘80 procent van de mensen ziet de komende twee jaar een deel van het pensioen verdampen.’ Dat kun je zo opschrijven, maar we praten over een korting van gemiddeld genomen 2 procent, als het pensioenfonds – en alleen dan – eind 2020 een dekkingsgraad heeft onder de pakweg 104,5 procent. Nu is die voor een aantal pensioenfondsen gemiddeld 102,5 procent. Ik wil zeker niet bagatelliseren maar bij een maandelijks pensioen van 1000 euro is dat twintig euro bruto. Je zou de zin ‘80 procent van de pensioengerechtigden ziet in de komende twee jaar een deel van zijn pensioen verdampen’, zomaar heel anders kunnen lezen.

3. ‘Klein minpuntje: het lijkt alsof het pensioen is gegarandeerd, maar nu blijkt dat dat helemaal niet zo is’. Er wordt nog weleens gedacht dat bij een ‘persoonlijker systeem’, een nieuw stelsel dus, we dit probleem gaan oplossen. Dat is niet het geval, simpelweg omdat er niet meer geld in het systeem wordt geïnvesteerd. Concluderen dat jongeren meebetalen aan het pensioen voor de ouderen, gaat vrij ver

4. ‘Jongeren betalen mee aan het pensioen van de ouderen.’ Dit lijkt ietwat geframed, want bedoeld wordt dat een premie die 40 jaar kan worden belegd meer opbrengt dan een premie die nog maar een jaar kan worden belegd. Dat klopt natuurlijk, maar om daaruit te concluderen dat jongeren meebetalen aan het pensioen voor de ouderen, gaat vrij ver.

5. Tenslotte: ‘Koolmees wil dat alle werknemers kunnen zien hoe hun pensioenpotje is gevuld.’ Het pensioenpotje is het bedrag dat op de pensioendatum wordt gebruikt om een levenslang ouderdomspensioen mee in te kopen. Je ziet dus weliswaar een ‘pensioenpotje’, maar of je ook doorziet wat dat betekent voor je inkomen als je met pensioen bent, dat is vers twee.

