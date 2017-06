Vier Suikerfeest én Pinksteren

Maar daar zullen komende Pinkstermaandag maar weinig Nederlanders bij stilstaan. Al was het maar omdat ze geen flauw benul meer hebben van wat Pinksteren eigenlijk betekent. (Bovendien is er ook nog die meubelboulevard die al om zoveel aandacht vraagt).

Voor de viering van Pinksteren zijn in ons land al een paar eeuwen lang twee feestdagen aangewezen. Die tweede dag kunnen we wel inleveren, bepleitten drie remonstrantse theologen deze week. In plaats daarvan, stelden ze voor, kan het islamitische Suikerfeest – waarmee de vastenmaand ramadan wordt afgesloten – als nationale feestdag worden aangewezen. De islam is de tweede godsdienst van het land geworden en daar moet meer ruimte voor komen, aldus de drie remonstranten.

Het is noodzakelijk dat er in Nederland aan nieuwe verbindingen wordt gewerkt, dwars door de verschillen heen, lichtten de remonstranten hun voorstel toe. Daar hebben ze groot gelijk in. Dat de ene godsdienst de hand uitsteekt naar de andere lijkt dan een mooi gebaar.

Tweede Pinksterdag schrappen ten gunste van het Suikerfeest zorgt voor verwijdering

Dat is het ook. En toch is het een stap te veel. Ook al stelt die Tweede Pinksterdag voor velen niet veel meer voor dan een vrije dag op de meubelboulevard: in het gepolariseerde debat over de Nederlandse identiteit zal het inleveren van een christelijke feestdag door een deel van de Nederlandse bevolking als een verlies worden beschouwd. Het schrappen van Tweede Pinksterdag legt dan geen verbinding, maar zorgt voor verwijdering.

De tweede feestdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren) werden in 1815 als officiële nationale feestdagen opgenomen in de wet. Dat pakket aan dagen weerspiegelde het religieuze karakter van de Nederlandse samenleving van die tijd. Twee eeuwen later telt Nederland ongeveer een miljoen moslims. Een nationale feestdag met een islamitisch oorsprong zou recht doen aan hun aanwezigheid.

Maar dat hoeft niet ten koste te gaan van de overige feestdagen. Laat het Suikerfeest daarom niet in de plaats komen van Tweede Pinksterdag, maar maak er een extra nationale feestdag van. In vergelijking met veel andere landen telt Nederland weinig feestdagen. Er kan er best eentje bij. Zo’n expliciete erkenning kan bovendien helpen om verbindingen te leggen tussen bevolkingsgroepen. En de praktische problemen die zo’n extra feestdag met zich meebrengen (het Suikerfeest wordt bijvoorbeeld niet door alle moslims op dezelfde dag gevierd) moeten zich kunnen laten oplossen.

