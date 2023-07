Vier manieren waarop wij allemaal de online haat kunnen remmen

Links en rechts moeten de komende verkiezingscampagne pal staan voor democratische waarden, schrijven de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch en filmmaker en publiciste Natascha van Weezel.

De afgelopen weken was een uittocht gaande in Den Haag. Zwaar op onze maag ligt wat Sigrid Kaag als reden noemt voor haar vertrek. Vooral omdat zij niet de enige is die permanent wordt uitgescholden en bedreigd.

Wij maken deel uit van de Adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde, door het kabinet ingesteld voor aanbevelingen hoe onze democratie te weren tegen extremisme, radicalisering en polarisatie. Dit najaar verschijnt ons advies. Nu een nieuwe campagneperiode begint, komt het aan op ons allemaal om de democratie in ere te houden.

Wie aan het publieke debat deelneemt, ervaart thuis aan de keukentafel dat de mailbox en sociale media volstromen met intimiderende ‘haat op maat’. Geslacht, etnische achtergrond of religie worden misbruikt om iemand kapot te maken. Ook wij krijgen die bagger ongestraft binnen.

De norm was lang: niet zeuren. Politici, journalisten en mensen met een mening moeten tegen een stoot­je kunnen. Maar het deugt niet slachtoffers te vragen de verantwoordelijkheid voor deze aanvallen op zich te nemen.

Onomwonden stellingname

Hoe kunnen we opkomen voor onze democratie? Als eerste is het belangrijk dat slachtoffers zich gesteund weten. Dat vraagt van ons allen een onomwonden stellingname. Waar mogelijk door haters aan te spreken op hun gedrag. Maar ook door pal te staan voor wie wordt ontmenselijkt – van Wilders tot Kaag en van journalisten tot wetenschappers. Anders verliezen we intelligente en energieke mensen in het debat.

Hier ligt een rol voor leidinggevenden en in het geval van journalisten voor hoofdredacteuren. Maak bedreigingen en beschimpingen bespreekbaar; ook voor freelancers – een grote groep journalisten. Een hoofdrol bestaat hier voor ouders, docenten, jongerenwerkers en alle opvoeders die vanaf dag één de nieuwe generatie vormen tot weerbare burgers.

Ten tweede vraagt dit om discussie over bedrijven voor sociale media. Veel wangedrag vindt daar plaats, in ogenschijnlijke anonimiteit. Aanstaande Europese regelgeving is een goede stap, maar dekt nog onvoldoende het haatzaaien. Omdat deze platformen internationaal opereren, zijn er geen eenvoudige oplossingen. En er bestaan dilemma’s over privacy en de vrijheid van meningsuiting.

Sociale mediabedrijven aanspreken

Helder is wel dat deze bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen én daarop moeten worden aangesproken. Ook voor bedrijven geldt de wederkerigheid om de democratische rechtsorde niet alleen te gebruiken, maar ook de plicht die te helpen onderhouden.

Ten derde dienen politie en justitie nadrukkelijker en zichtbaarder op te treden tegen bedreigers en beschimpers, door te interveniëren. Dat kan variëren van ‘stopgesprekken’, waarbij de politie aan de deur komt om te laten merken dat gedrag is opgemerkt, tot opsporing en vervolging.

Dat daders niet kunnen wegkomen met wangedrag, scheelt al enorm. Neem een voorbeeld aan de stopgesprekken van burgemeesters tegen de komst van radicale predikers op podia in de gemeente. Voor deze stap is meer politiecapaciteit noodzakelijk.

Tegenstanders niet wegzetten als gluiperds

Als vierde de politici. Zij zetten de toon de komende campagne. In een democratie is het cruciaal duidelijk te maken wat de inhoudelijke verschillen zijn, maar ook om tegenstanders met respect te benaderen. Omarm de democratische waarden in de strijd om de kiezer – of je nou links of rechts bent. Maak hiervan een punt bij sollicitatiegesprekken met kandidaten, train campagneteams in het verdedigen van de democratie en verwerk dit in campagnes en verkiezingsprogramma’s.

En nieuwe Kamerleden, laat de eed of belofte die je gaat afleggen op je inwerken. Politici opereren binnen de democratie, maar dienen die ook te beschermen. Stop met het publiceren van selectief geknipte filmpjes waarin politieke tegenstanders als gluiperds worden weggezet en let op je toon binnen de politieke arena.

Democratie is niet vanzelfsprekend. Laten wij radicaal kiezen voor de menselijke norm.

Ahmed Marcouch is burgemeester Arnhem en voorzitter van de Adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde Natascha van Weezel, filmmaker en publiciste, lid van deze adviescommissie

