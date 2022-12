Videogames maken is geen spel, maar een kunst

Nu mijn dochter (6) langzaamaan complexere videogames begint te spelen, verbaas ik me erover hoe goed ze begrijpt wat een game op ieder moment van haar vraagt en wat haar opties zijn om dat voor elkaar te krijgen. In korte tijd heeft ze de taal van videogames aardig onder de knie gekregen. Als trotse vader kan ik natuurlijk denken dat dit komt doordat mijn dochter geweldig is (dat is ze ook), maar wat dit fenomeen laat zien is hoe briljant videogame-ontwikkelaars zijn. Het maken van ­videogames is geen spel, maar een kunst. En kunst is hard werken!

Het is me dan ook een doorn in het oog dat er in de samenleving nog steeds op videogames neergekeken wordt, want in deze spellen komt het beste van verschillende artistieke en technische vakgebieden samen.

De meest onwaarschijnlijke YouTuber van het jaar

Om een game te maken zijn er naast grafisch ontwerpers en animatoren – die per definitie het meest in het oog springende aspect van een game maken – bijvoorbeeld ook schrijvers, stemacteurs, componisten en muzikanten en programmeurs nodig. Om met zo’n ­diverse groep mensen een goede game te produceren zijn er ook gameregisseurs nodig die niet alleen kennis van en gevoel voor al die vakgebieden hebben, maar ook begrijpen wat een game leuk maakt voor spelers.

Sceptici die, vaak zonder zelf ook maar een spel aan te raken, alleen hersendodend entertainment zien in games, raad ik aan het kanaal te bekijken van misschien wel de meest onwaarschijnlijke YouTuber van het jaar: Masahiro Sakurai. Hij is een onbekende voor het grote publiek, maar een grootheid binnen de game-industrie. Sakurai is de bedenker van de Kirby- en de razend populaire (op Mario gebaseerde) Super Smash Bros-gamereeksen. Eind augustus begon hij het kanaal Masahiro Sakurai on Creating Games, waarin hij de kennis deelt die hij in de afgelopen 30 jaar heeft opgedaan als maker van videogames.

Behalve dat het een plezier is om te luisteren naar iemand die met passie over zijn eigen werk praat, is het ook fascinerend om te zien dat Sakurai moeiteloos spreekt over zowel de grote lijnen als de kleine details van videogame-ontwikkeling. Zoals de oude meesters laag voor laag van grof naar fijn hun werken schilderden, bouwt een topregisseur van videogames, samen met een team aan talentvolle mensen, ook een videogame op.

Het format van Sakurai’s video’s – kort, helder en met de focus op één onderwerp – laat ook zien dat hij een sterke communicator is. Dat is precies de kwaliteit die een goede gameregisseur moet hebben. Een game moet namelijk een hoop informatie aan spelers overbrengen zonder dat er eerst een handleiding gelezen moet worden, zoals in de begindagen van videogames vaak het het geval was.

Effectief communiceren met spelers

De kunst van game-ontwikkeling is niet alleen om een spel leuk te maken, mooi vorm te geven of een interessant interactief verhaal te laten vertellen, maar dus ook om effectief te communiceren met spelers met de meest diverse achtergronden. Het is precies de reden waarom kinderen, zoals mijn dochter, een spel op kunnen pakken en er zonder al te veel moeite plezier aan kunnen beleven.

Mocht u sceptisch blijven over videogames, pak deze vakantie een mooie game op en beleef het zelf. Als de game-ontwikkelaars hun werk goed hebben gedaan, kost het u in elk geval geen moeite om aan een spel te beginnen.