Vicepremier Hugo de Jonge: Wees geen omstander

Donderdag 12 maart 1942 begon de dag voor Edmund Wellenstein als alle andere. Of nou ja, een dag zoals hij die gewend was door te brengen in de gevangenis in Scheveningen, waar hij sinds twee maanden werd vastgehouden.

Edmund was een paar weken eerder in Delft opgepakt door de politie. Ze verdachten hem – terecht – van deelname aan het verzet. Edmund was in staking gegaan toen zijn Joodse hoogleraren van de Technische Hogeschool in Delft geweerd werden. Hij wilde geen omstander zijn van de geschiedenis, zoals die zich voor zijn neus voltrok.

Wellenstein wist tijdens de verhoren de schijn van onschuldige student goed op te houden, en echt bewijs had de bezetter ook niet. Maar toch lieten ze hem niet vrij. En op die ijskoude donderdag, op de 12de van maart, reed een vrachtwagen hem met een flink aantal medegevangenen naar de bossen, ergens tussen Leusden en Amersfoort.

Wellenstein wist niet wat hem te wachten stond. Hij was vooral onder de indruk van de schoonheid van het gebied. 'Een landweggetje dat aan weerszijden door een dik besneeuwd bos begrensd wordt, strekt zich voor de auto uit', schrijft hij later. 'Het ziet er heerlijk uit.'

De hel

Maar achter dat vredige landschap, waar het enige geluid afkomstig was van de vogels en van de wind die ruiste door de bomen, bevond zich de hel. Wellenstein was, zoals honderden voor hem en duizenden na hem, terechtgekomen in schuldig landschap, waar een leven niets meer waard was dan een nummer, een waterige kom soep en 125 gram brood per dag – nog geen twee sneetjes.

Edmund Wellenstein was één van de 35 duizend verzetsmensen, gijzelaars, Joden, onderduikers voor de Arbeidseinsatz, en mensen die door de bezetter als asocialen werden gezien, die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor korte of langere tijd een gevangene in Kamp Amersfoort was. Gevangenen die werden vernederd om wie ze waren. Gemarteld om wat ze vonden. En uitgehongerd als represaille voor het verzet van onbekenden. Edmund was één van de gevangenen die weigerden toe te kijken bij het leed van anderen.

Vanavond herdenken we hier samen het offer dat deze 35 duizend mensen brachten. Samen met het offer van de meer dan 1300 oorlogsslachtoffers die hier op begraafplaats Rusthof en het Russisch Ereveld begraven liggen. Piloten, soldaten, burgers. Jong en oud. Elk iemands vader, elk iemands zoon. Gevallen in de strijd voor hun vrijheid destijds, en voor onze vrijheid nu.

Die offers waren groot. Sommigen van u hebben ze aan den lijve ondervonden. De eindeloze, afmattende appèls in weer en wind. De vernederingen. De martelingen. De knagende en alles verscheurende honger. U zag hoe medegevangenen het pek van de daken en de aarde van de grond aten. U zag hoe medegevangen uit hun barak werden gehaald om in de bossen, of op de schietbaan te worden doodgeschoten. En u zag hoe gevangenen vanuit hier per trein vertrokken naar kampen in Duitsland – Neuengamme, Sachsenhausen, Buchenwald. Van hen keerde slechts een enkeling terug. Nee, in kamp Amersfoort werden de nummers die gevangenen kregen niet op de arm getatoeëerd, maar hun ervaringen werden voor het leven in hun ziel geëtst.

Vanavond staan we door heel het land stil bij de mensen die het leven lieten in de Tweede Wereldoorlog, en in de strijd voor vrede daarna. We staan stil bij de mensen – de kinderen – die de oorlog niet overleefden. De mensen die geen schijn van kans maakten tegen de wreedheden van anderen.