Via hazelnootpasta kun je invloed hebben, zeker weten

Als het loze beloftes waren hadden we met elkaar allerlei mooie beloftes kunnen doen: nooit meer kinderarbeid in de wereld, klimaatneutrale productie. Maar dat hebben we niet gedaan, want wat we hebben afgesproken, gaan we waarmaken, en de wereld is niet mooi en niet maakbaar.

Dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om ons in te spannen en dat gaan we doen. Dit is wel de reden dat sommige ngo's uit dit convenant zijn gestapt. Dat is jammer, maar na drie jaar praten gaan wij in dit convenant aan de slag. Met ngo's, met de overheid, met de vakbonden. Partijen die ervoor kiezen om gezamenlijk een verschil te maken. Weglopen is zelden een goeie optie. Laatst zag ik in Ierland de aankondiging van de eerste palmolievrije supermarkt. Dat betekent dat er via deze weg geen controle meer kan zijn op de productie van palmolie. Weg is de verbinding tussen ons bord en de andere kant van de wereld. Weg de kans om impact te hebben.

Met dit convenant gaat de lat omhoog

Positieve invloed Ontwikkeling en handel gaan hand in hand. Neem een pot hazelnootpasta, waarin onder andere cacao, palmolie en hazelnoten verwerkt zijn. Dat is een product met al drie complexe grondstofketens, die we door zo'n convenant beter in kaart krijgen. En dan kunnen we erop acteren. Ik ben ervan overtuigd dat we via hazelnootpasta op onze boterham een positieve invloed kunnen hebben op het naar school gaan van kinderen van werkers in de hazelnotenoogst in Turkije, het milieubeheer in palmolieplantages in Indonesië en het inkomen van een cacaoboer in Ivoorkust. Kunnen we dat kwantificeren? Helaas niet. Daarvoor liggen er te veel zaken buiten onze invloedssfeer. Dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om ons in te spannen en dat gaan we doen. Vrijdag is het Imvo-convenant ondertekend. Veel van onze CEO's stonden er. Nog belangrijker; ze staan er de komende jaren, wanneer we met elkaar verder werken. En nee, dit is geen koplopersconvenant waarbij de bedrijven die toch al volop bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen hun handtekening zetten. Met dit convenant gaat de lat omhoog en jagen we de top verder aan. Elk bedrijf doet mee, elke impact doet er toe, groot of klein. Ik heb vol overtuiging mijn handtekening gezet voor het hele peloton.

