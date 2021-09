Verzuim in de zorg neemt juist toe bij korte werkweek

Zorginstellingen denken vaak dat ze hun personeel geen grote contracten moeten aanbieden: dat leidt maar tot ziekteverzuim. Het tegendeel is het geval, ontdekten Edwin Velzel en Wieteke Graven, CEO van PGGM en voorzitter stichting Het Potentieel Pakken

De angst voor hoger verzuim maakt veel zorgorganisaties terughoudend om mede­werkers een groter contract aan te bieden. Minder werken wordt zelfs vaak gezien als dé manier om verzuim terug te brengen. Dat betekent dat een belangrijke oplossingsroute voor de groeiende personeelstekorten in de zorg (geschat op meer dan 100.000 medewerkers in 2030) ­onvoldoende wordt benut. Maar is verzuim ook daadwerkelijk hoger bij grotere contracten?

Verzuimdata van meer dan een half miljoen zorgmedewerkers laten een verrassend beeld zien, zo blijkt uit cijfers van PGGM’s verzuimdatabedrijf Vernet en stichting Het Potentieel Pakken. Verzuim blijkt het hoogst bij medewerkers met een relatief klein contract: het percentage is 8,41 in de groep met een contract tussen de 18 en 21,6 uur. Interessant genoeg worden verzuimpercentages lager naarmate de contractomvang toeneemt: zo daalt het percentage tot 6,88 bij contracten tussen de 28,8 en de 32,4 uur. Deze relatie tussen contractgrootte en verzuim is zichtbaar in alle deelsectoren en is de afgelopen jaren min of meer ­gelijk gebleven.

Financiële zorgen kunnen leiden tot meer verzuim

Wij zien drie mogelijke verklaringen voor een hoger verzuim bij een korter durende werkweek. De afgelopen jaren zijn contractomvang en dienstroosters waar mogelijk beter afgesteld op de zorgvraag. Medewerkers werken wanneer de cliënt hen nodig heeft: vaak in de ochtend en in de avond. Dit leidt tot veel korte en soms gebroken diensten, waarbij letterlijk elke minuut telt. Deze ­hyperproductiviteit kan leiden tot een als hoog ervaren werkdruk en/of werkstress, en daarmee ook tot hoog verzuim.

Vrouwen met een klein contract zitten vaak ook in een ‘deeltijdklem’: omdat ze weinig werken is de verwachting dat ze het gros van de zorgtaken thuis verrichten of mantelzorg op zich nemen. Deze combinatie van verantwoordelijkheden ­ervaren veel vrouwelijke werk­nemers in de zorg als zwaar.

Wij schatten dat door een combinatie van kleine contracten en ­relatief lage salarissen meer dan 300.000 werknemers in de sector zorg en welzijn een inkomen van minder dan 1410 euro netto per maand hebben en dus financieel kwetsbaar zijn. Financiële zorgen leiden vaak tot stress of demotivatie, en daarmee tot meer verzuim. Een groter contract zou voor verlichting kunnen zorgen.

Kortom, data weerleggen de overtuiging dat grotere contracten gepaard gaan met een hoog verzuim.

