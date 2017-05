Verwerp radicaal geluid krachtig

Als het grootste islamitische land ter wereld wordt het wel als lichtend voorbeeld gezien: zie je wel, het kan best, een land met een moslimbevolking waar de democratie het goed doet en waar de islam gematigd is.

Lees verder na de advertentie

Maar die reputatie staat in toenemende mate onder druk, met als nieuw dieptepunt de veroordeling van de christelijke gouverneur van Jakarta wegens blasfemie. Rechters bepaalden gisteren dat Basuki Tjahaja Purnama, in Indonesië beter bekend als ‘Ahok’, de Koran neerbuigend had geciteerd en zich zo godslasterend had uitgelaten. Hij kreeg twee jaar gevangenisstraf, meer zelfs dan de aanklager had geëist, en verdween direct in de cel. Als de veroordeling in hoger beroep blijft staan, wordt Ahok voor de rest van zijn leven uit de politiek verbannen.

Het lot van de gouverneur toont dat radicale islamitische groepen een steeds stevigere vinger in de pap hebben in Indonesië. Zij zorgden er met massademonstraties eerst voor dat het OM een onderzoek startte naar Ahoks opmerkingen, die hij deed in de aanloop naar de gouverneursverkiezingen in april. De populaire gouverneur leek op weg naar de overwinning, maar door de protesten en de blasfemiezaak kalfde de steun af. Uiteindelijk verloor hij de verkiezingen van een islamitische kandidaat. Het probleem is dat deze zaak niet op zich staat.

Het probleem is dat deze zaak niet op zich staat





Decennia leidde de blasfemiewet uit 1965 een slapend bestaan, maar sinds een jaar of tien neemt het aantal veroordelingen op basis van de wet hand over hand toe (106 tussen 2004 en 2014). Tegelijkertijd drukken radicale islamisten, die de democratie verwerpen en de sharia willen invoeren, een groter stempel op de samenleving. Religieuze minderheden zijn hun goederen en soms hun leven niet zeker, en homoseksuelen – die in Indonesië niet strafbaar zijn voor de wet – wordt ook vaker het leven zuur gemaakt.

De Indonesische overheid, onder leiding van president Joko Widodo, stelt zich te beperkt teweer tegen deze radicalo’s. Weliswaar verbood de regering juist maandag Hizbut Tahrir, een van de radicale clubs die de massademonstraties tegen Ahok leidden. Maar gisteren riep Widodo slechts op tot kalmte, en zei hij dat iedereen het oordeel van de rechters moest respecteren.

In een volwassen democratie met een onafhankelijke rechterlijke macht zou dat een goede reactie zijn. In een democratie waar rechters hun oren laten hangen naar radicale stemmen op straat, is dat geen goed idee.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Lees ook: Veroordeling Ahok illustreert opmars conservatieve islam in Indonesië

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.