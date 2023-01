Verwacht niets van een vuurwerkverbod

Hou je aan de regels, want anders komt er over een jaar een algeheel vuurwerkverbod. Met deze waarschuwing eind december heeft de politie geprobeerd om de schade door vuurwerk deze jaarwisseling binnen de perken te houden. Het heeft weinig uitgehaald. In de gemeenten waar een vuurwerkverbod gold, is toch van alles afgestoken. Agenten zijn bekogeld met vuurwerk, auto’s zijn in brand gestoken en volgens een eerste inventarisatie is de drukte in oogziekenhuizen even groot al tijdens de jaarwisselingen voor corona. Het carbidschieten leidde tot doffe knallen die aan bominslagen deden denken, waarbij ook een dodelijk slachtoffer te betreuren viel. Ook is een recordbedrag aan vuurwerk uitgegeven, 110 miljoen euro. En dat terwijl er een verbod was op bepaalde soorten vuurwerk.

Het goede nieuws is wel dat het vreugdevuur in Duindorp dit keer gecontroleerd verliep en niet tot gevaarlijke situaties leidde. Enkele jaren geleden nog was de stapel pallets veel groter dan toegestaan, met een dreigende vonkenregen tot gevolg. Het vreugdevuur, in verband met de wind een dag eerder dan gepland, deed zijn naam eer aan, vele toeschouwers genoten ervan. Afspraken maken kan dus wel.

Een kwestie van lange, lange adem

Maar of een algeheel vuurwerkverbod wel de oplossing zal zijn om komende jaarwisseling schade aan ogen, vingers, auto’s, daken en gehoor, ook bij de handhavers, te voorkomen, dat valt helaas te betwijfelen.

Dat er ondanks het lokale verbod in twaalf gemeenten toch geknald is, wordt toegeschreven aan het ontbreken van een landelijk verbod. Dat excuus heeft weinig grond. De praktijk leert dat het afsteken van vuurwerk, net als het carbidschieten, door te veel liefhebbers gezien wordt als iets waar ze koste wat kost recht op hebben en dat nu eenmaal zo hoort. Het argument dat er na twee coronajaren bij is gekomen, is dat er al zo weinig kon en dat daarom nu het moment is om even lekker te knallen. Morgen doen we weer gewoon. Daarmee is die gewoonte nauwelijks te beïnvloeden door wetten, regels of verboden.

In ieder geval niet binnen enkele jaren. Vuurwerk en alcohol is een gevaarlijke combinatie, toch is het een Nederlandse gewoonte dat burgers zelf massaal vuurwerk afsteken. In landen om ons heen gebeurt dat veel minder, al is daar dan wel allerlei vuurwerk te koop dat in Nederland verboden is. Een landelijk verkoopverbod heeft daarom weinig zin, de liefhebbers halen hun pijlen wel elders. Net als bij het rookverbod zal het een kwestie van lange, lange adem zijn voordat geheel en ­alleen wordt ingezet op professionele vuurwerkshows.